Diputación.-Turismo.-Diputación afianza apuesta por el turismo deportivo con 'Costa de Almería' en la PGA Tour

El destino almeriense volverá a proyectarse dentro de la parrilla de Movistar + Golf con el objetivo de acercar y descubrir la variedad de los campos almerienses a los amates de este deporte.

Los anuncios se emitirán durante la celebración y retransmisión de siete grandes torneos internacionales en la plataforma de pago.

De este modo, la provincia de Almería se promocionará entre los aficionados a este deporte como un destino idóneo para la práctica del golf, tanto por el excelente clima que acompaña durante todo el año, y la calidad y cantidad de instalaciones para practicarlo.

El diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Real Federación Andaluza de Golf para dibujar la estrategia de promoción de esta acción.

En la reunión han participado el secretario general de la RFAG, Miguel Navarro, así como el delegado provincial, Francisco Venegas.

Giménez, ha explicado que con esta campaña "reforzamos la promoción los factores diferenciadores que convierten a 'Costa de Almería' en el enclave perfecto para disfrutar del golf: sol, un clima favorable durante todo el año para el deporte al aire libre, buenas instalaciones o una red de alojamientos con todo lo necesario para que el turista del golf viva una experiencia inolvidable en nuestra tierra".

Esta iniciativa comenzó a desarrollarse el pasado año ante la situación de Pandemia y los cambios de estrategia de promoción de la Real Federación Andaluza de Golf.

"Es muy interesante que nuestra provincia esté presente en los principales eventos internacionales de Golf y qsue los seguidores de este deporte observen la provincia como destino perfecto, completo, seguro y cercano, para pasar unas vacaciones familiares de golf este verano. Con esta campaña estrechamos el vínculo de 'Costa de Almería' con este deporte que, además, representa un segmento turístico específico con un alto poder adquisitivo", ha traslasdado.

Los anuncios serán emitidos durante los siguientes torneos: Masters de Augusta, del 5 al 11 de abril; RBC Heritage, del 15 al 18 de abril; Zurich Classic of New Orleans, del 22 al 25 de abril; Valspar Championship, del 29 abril al 2 de mayo; Wells Fargo Championship, del 6 al 9 de mayo; AT &T Byron Nelson, del 13 al 16 de mayo; US PGA Championship, del 20 al 23 de mayo.

En cada una de las retransmisiones de Movistar + Golf de estos torneos se emitirán 20 spots de la Real Federación Andaluza de Golf en los que se anuncia un sorteo de paquetes de vacaciones en distintos destinos andaluces, entre los que se incluyen campos de golf de la provincia de Almería.

Los anuncios invitan al espectador a visitar la web de la Federación, donde 'Costa de Almería' aparece como una de las marcas patrocinadoras. En los últimos años 'Costa de Almería' ha estrechado su relación con este deporte y el importante segmento turístico que representa. Una de las últimas acciones destacadas en esta línea fue la celebración en Almería del Campeonato Nacional de España de Profesionales Senior Masculino de Golf en Golf Almerimar, El Ejido.

Con esta nueva acción, la provincia de Almería continúa su labor promocional para hacer de 'Costa de Almería' un destino referente para la práctica deportiva al aire libre.