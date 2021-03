Fue en agosto de 2019 cuando Jorge Fernández se pronunció sobre su visible pérdida de peso después de que sentirse hastiado por todas las personas que le decían que comiera más. El presentador de La ruleta de la suerte habló alto y claro y explicó que tenía la enfermedad de Lyme y también un problema en el sistema digestivo por el consumo de mercurio, dolencias que le afectan a su vida diaria.

"Por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir... De todas maneras, quería 'dejaros tranquilos' a los que os preocupáis tanto por mi delgadez", respondió en Instagram hace casi dos años. Pero, en 2020, el ex Míster España se sinceró sobre su patología: "Hace tres años tuve un problema y me ha costado mucho... Es la enfermedad de Lyme, que viene básicamente por la picadura de una garrapata".

Y, en cuanto a la ingesta de mercurio, el modelo explicó que "fue por comer mucho atún": "Sin saberlo, no tenía ni idea del mercurio y el atún formaba parte de mi dieta casi diaria".

Por ello, el rostro de Antena 3, que es un amante del deporte, vio cómo su rutina diaria cambiaba por algo que, en un primer momento, no sabía qué era: "Tras varios años con problemas de salud, mi foco ha estado en recuperarme. Y lo que más eché en falta en esos años fue mi falta de energía".

"A mí jamás me había faltado energía para afrontar cualquier tipo de actividad durante el día", explicó el presentador en Instagram. "Por eso, ahora creo que un buen sinónimo de salud es la energía, la vitalidad".

Para ayudar en este proceso, Jorge Fernández compartió algunos consejos para darse cuenta de si estás saludable. Uno de ellos es levantarse por la mañana sin la necesidad de comer o beber para "ser persona", como se suele decir; también levantarse con ganas de estar activo; o sin dolor en las articulaciones al moverse.

"¡Hay muchos ejemplos más, pero para mí y bajo mi propia experiencia, estos son ejemplos claros de energía y vitalidad, es decir, de salud!", concluyó el presentador en su post.