Cs reclama una solución "urgente" para el ficus de San Jacinto que "garantice la seguridad de los peatones"

En este sentido, y tras la caída de varias ramas de gran porte este fin de semana que dejaron a seis personas heridas de diversas gravedad, y que provocó que tres de ellas tuvieran que ser hospitalizadas, en un comunicado ha advertido de que "en los últimos años se han venido produciendo diferentes incidentes relacionados con la conservación de este gran ficus casi centenario", que "en demasiadas ocasiones ha precipitado varias de sus ramas sobre la acera o la calzada por temporales de lluvia y viento, sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas a largo plazo que eviten este tipo de accidentes".

Pimentel ha recordado que, "lamentablemente, lo ocurrido este fin de semana no es un hecho aislado", ya que tanto los responsables de la parroquia como los propios vecinos de Triana han sufrido otros sustos similares por la caída de ramas sobre el acerado de Pagés del Corro", que "incluso han llegado a afectar al patrimonio de un Bien de Interés Cultural como es la iglesia de San Jacinto".

Así, el portavoz de Cs ha recordado que en el año 2016 se produjo la caída de una rama sobre el patio del colegio anexo al templo, que, "por suerte, no causó ni daños materiales ni personales". Además, "un par de años más tarde, y durante una de las podas llevadas a cabo sobre el ficus, que incluso motivó cortes de tráfico en las calles aledañas con la autorización de la Delegación de Movilidad, se produjo la caída de una rama que provocó la rotura de parte de la histórica cruz de piedra ubicada en el atrio de la iglesia", lo que "alertó a los responsables de la orden dominica del peligro que suponía el mal estado en el que se encontraba este árbol", ha indicado.

El líder de la formación naranja en el Consistorio ha explicado que en el año 2018, su grupo municipal presentó una iniciativa en la Junta Municipal del Distrito Triana para conocer cuáles eran los planes del Ayuntamiento para la conservación de este ejemplar, que "más allá de su valor medioambiental y estético se había convertido en un problema de seguridad pública para los vecinos de Triana". Sin embargo, y a pesar de que "desde el equipo de gobierno se aseguró que se trabajaría en la búsqueda de un acuerdo con los propietarios del templo para encontrar una alternativa a la conservación del ficus", los hechos demuestran que "tres años después de aquel compromiso no se ha podido alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes", ha dicho.

Pimentel ha apostado por "buscar un acuerdo entre Parques y Jardines y la orden dominica" que permita "zanjar de una vez por todas este asunto". Así, ha añadido que "es cierto que el árbol se encuentra en un espacio privado, que es propiedad de los responsables de la parroquia, pero también que la orden no tiene ni la infraestructura ni la capacidad económica necesaria para afrontar la conservación del ficus", cuyas tareas de poda suponen "un desembolso anual de miles de euros".

Sin embargo, "lo que está claro es que no podemos seguir en esta situación en la que una parte, la de la orden dominica, no puede afrontar el gasto y otra, la del Ayuntamiento, se niega a asumir el mantenimiento de este ejemplar por no encontrarse en suelo público". Por ello, ha insistido en "la necesidad de abrir un proceso de diálogo entre las dos partes que, llegado el caso, pudiera desembocar en la firma de un convenio que permitiera que el barrio de Triana no perdiera una de sus árboles más emblemáticos" pero que "tampoco se siga poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos ni la conservación de un Bien de Interés Cultural como es la parroquia de San Jacinto", ha concluido