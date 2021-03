Consultorio de Sexo: "Mi pareja tiene obsesión con su supuesta gordura, no hay relaciones, se siente muy frustrada"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Copa menstrual y sexo

PREGUNTA Tengo 21 años. Algunas amigas mías se han pasado a la copa menstrual. Pero yo tengo dudas sobre si me puede afectar de alguna manera con el sexo, sentir menos o no sé. Siempre he usado compresas por fuera. Agradezco su ayuda. Un saludo. Mónica.

RESPUESTA DEL EXPERTO Aunque la copa menstrual tiene ya un largo recorrido histórico, no fue hasta la década de los años 30 cuando empezó a tener cierta relevancia. No obstante, su popularidad se ha materializado ya en pleno siglo XXI. La copa menstrual es un recipiente que se inserta en la vagina durante la menstruación para depositar el flujo menstrual. A diferencia de los tampones, que se usan internamente y de las compresas que se usan externamente, la copa menstrual no absorbe la sangre; ésta queda contenida en el interior de la copa hasta que se extrae de la vagina y se desecha el flujo menstrual.

El material utilizado suele ser silicona quirúrgica y no causa ningún problema al contacto con la vagina. Y las hay de diversas tallas según hayas tenido algún parto vaginal o no.

No afecta a tu salud sexual y presenta diversas ventajas en relación a las compresas y tampones: es más económica y más ecológica.

Postura y tamaño del pene

PREGUNTA Mi novia tiene 19 años y llevamos 4 años de relación. Es de pocos cambios y sólo le gusta la postura de estar ella encima cuando hacemos el coito. Le hablo de hacer posturas nuevas pero no quiere porque es la que más le gusta. ¿Quizá sea debido a que mi pene sea pequeño?

RESPUESTA DEL EXPERTO Los gustos y los deseos eróticos se mueven en clave de diversidad y además se van modificando con el paso de los años y la evolución dinámica y cambiante de la relación.

En un contexto erótico de pareja no hay posturas mejores ni peores, hay sencillamente personas que eligen qué y cómo les gusta más y, sobre todo, con quién.

Hay determinadas posturas, durante la penetración vaginal, que suelen proporcionar mayor placer a ciertas personas y por ello suelen resistirse a los cambios. No obstante, puedes sugerirle que tus deseos y gustos también son una opción que podríais explorar. Y no parece que su predilección por determinada postura tenga que ver con el tamaño de tu pene.

Es evidente que la pervivencia del amor en pareja requiere cuidados y dedicación, es decir, al amor hay que dedicarse. Y eso hay que trasladarlo también al plano del erotismo y sexualidad de pareja, y todo con el objetivo de hacer lo menos predecible y rutinaria nuestra vida erótica.

Por todo ello os animaría a que busquéis un momento y espacio para mantener una lúdica conversación que permita hablar de vuestros deseos, expectativas, miedos y gustos eróticos.

No está gorda, está normal

PREGUNTA Tengo 49 años y llevo casado 10 años con mi actual pareja de 41 años. A pesar de algunos altibajos, hace un par de años la "confesión mutua" de nuestros gustos y fantasías eróticas hizo que nuestras relaciones sexuales se reactivaran.

Sin embargo, hace unos tres meses mi pareja empezó a obsesionarse con su (supuesta) gordura. No está gorda, está normal; además a mí no me gustan las chicas delgadas, al contrario.

Lleva desde hace tres meses en tratamiento psicológico, pero no parece avanzar a pesar de que es ayudada mucho por su médico. ¿Debería formar yo parte de las sesiones a las que acude?, ¿qué puedo hacer?

No mantenemos relaciones porque no le apetece nada y se siente muy frustrada "por no poder complacerme”. Dice que tiene otras obsesiones, pero no puede decírmelas.

RESPUESTA DEL EXPERTO El sentirse a disgusto con su cuerpo es uno de los motivos que están afectando a su deseo sexual, a pesar de tu buena actitud al decirle que la ves como a ti te gusta.

“La imagen que una persona se da delante del espejo no tiene nada que ver con la imagen que da a los demás”. Esta frase siempre ha sido un “mantra” en nuestros programas de Educación Sexual.

La idea de trascender a mi cuerpo y entender nuestra singular belleza es un elemento básico en nuestra autoestima erótica.

En relación a tu participación en el proceso psicológico que está llevando, entiendo habrá sido decisión del profesional trabajar en exclusividad con ella, no obstante, indícale tu disposición a participar en el mismo.

En cualquier caso, os animaría a que busquéis un momento y espacio para mantener una conversación relajada en relación al ámbito íntimo de vuestra relación que permita hablar de vuestros deseos, expectativas, miedos, fantasías eróticas y de esas “obsesiones” que parece le están afectando.