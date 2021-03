Cómo hacer 'spanakopita' griego: sabroso pastel de espinacas y queso

Hace pocos días preparamos unatarta italiana de espinacas, la pascualina. Hoy vamos a hacer una receta tradicional parecida, pero esta vez griega. Es la confirmación de que los pueblos del Mediterráneo tiramos de los mismos ingredientes y de que lo que luego hacemos con ellos no es muy distinto.

Ejemplos hay muchos. Sin ir más lejos, la mundialmente famosa y consumida pizza italiana no es muy diferente de la coca que se prepara en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y parte de Aragón. Pues eso pasa con la spanakopita y la pascualina, que son primas hermanas.

Esta vez nos ocupa la receta griega, la spanakopita (spanaki, que en griego significa espinaca y pita, pastel). Se trata de un pastel salado de masa filo rellena de espinacas, queso feta, cebolla, huevo y diversos condimentos. En Grecia esta tarta salada suele tomarse como aperitivo.

El queso feta puede mezclarse con ricotta, por ejemplo. Podemos usar en su lugar cualquier queso blanco fresco, pero que sea salado (no, no nos vale un queso de Burgos soso). Ah, no vamos a cocinar previamente el relleno para, de ese modo, conseguir una textura más sabrosa.

Ingredientes

Espinacas (1 kilo)

Queso feta o, en su defecto, un queso fresco tipo ricotta (400 gramos)

Cebolleta (2)

Huevos (2-3)

Pasta filo (18 hojas)

Perejil

Eneldo

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Información práctica

Tiempo de elaboración: unos 45 minutos

Calorías: unas 275 kcal los 100 gramos

Elaboración

Cortamos las espinacas y las cebolletas (muy fino). Las ponemos en un bol grande junto al queso, el perejil, el eneldo y la cebolleta. Nos lavamos bien las manos y las usamos para mezclarlo y amasarlo bien todo (seguro que el conjunto reduce su tamaño). Salpimentamos. Precalentamos el horno a 200 grados. Batimos los huevos y los añadimos al bol junto a 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Mezclamos de nuevo. Sacamos una bandeja de horno y la engrasamos con aceite de oliva. Ponemos una hoja de pasta filo, aceite y otra hoja. Repetimos la operación hasta la novena hoja. Con una cuchara, echamos el relleno sobre toda la superficie. Ponemos otra hoja de filo, aceite y otra hoja... así hasta la hoja 18. Doblamos los bordes para cerrarla y engrase con aceite la última hoja. Presionamos un poco y con un cuchillo dibujamos las porciones sobre la masa filo. Bajamos el horno a 180 grados y metemos la bandeja durante 30 minutos o hasta que el pastel esté ligeramente dorado.

