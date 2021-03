Críticas a Chiara Ferragni por publicar un desnudo integral mostrando su tripa de embarazada

Chiara Ferragni recibió una oleada de críticas este fin de semana por publicar una imagen en la que aparecía desnuda en un cuarto de baño. La influencer italiana quería mostrar el estado de su barriga en la recta final de su segundo embarazo, pero esto no gustó a algunos de sus seguidores.

La empresaria compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que se dejaba ver sin ropa. "Me miré en el espejo y me encantó mi cuerpo porque creo que las mujeres embarazadas son muy bellas así que decidí publicar la fotografía", se defendió unas horas después de recibir una retahíla de reproches.

Visiblemente molesta, la influencer explicó a través de sus stories que "mucha gente, especialmente mujeres" tenían "un problema con esta foto": "Para mí es algo de locos".

"Has de encontrar a alguien que te haga ser la mejor versión de ti misma, en la que puedas ser libre, no alguien que te imponga límites", expresó sobre su relación su marido, Fedez. Ambos tienen un hijo en común, Leo, que tiene tres años y que pronto dará la bienvenida a su hermana, de la que todavía no se sabe el nombre.