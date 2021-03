El juí contra l'excap de la Policia Local d'Aldaia acusat d'abusar sexualment d'una agent, ajornat al juny

20M EP

NOTICIA

El juí contra el qui fora intendent de la Policia Local d'Aldaia (València) entre el 2004 fins al 2019, per al qual el fiscal demana provisionalment dos anys i mig de presó per abusar sexualment de forma continuada d'una agent en dependències oficials, s'ha ajornat al 8 de juny a petició del nou advocat de l'acusat per a poder preparara la causa.