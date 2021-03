UPL ve razones para apoyar la moción contra el "Gobierno de Igea" pero no aupará a Tudanca sin autonomía leonesa

"Yo hice un pacto de fe hace dos años firmando un acuerdo de 24 puntos en la Diputación de León -gobiernan PSOE y leonesistas-. Ahora mismo no me lo pida porque sería hacerme una automoción a mí mismo y a la UPL", ha sentenciado al finalizar su cara a cara con Tudanca que ha apelado por su parte a la pluralidad y al respeto desde el reconocimiento que en León están esperando una forma de hacer "diferente".

A modo de ejemplo, Luis Mariano Santos ha explicado que si hoy estuviese en un juicio y tuviese que responder dos preguntas afirmaría respecto a la conveniencia de la moción de censura que es "necesaria, higiénica y justa", para añadir a que si la tiene que liderar ahora el PSOE de Tudanca ahí UPL no puede ayudarle. "No podemos aupar a nadie que no sea receptivo a debatir el mensaje de la autonomía leonesa", ha sentenciado.

"Esto de lo sentimientos es muy difícil de debatir y muy peligroso en política", ha advertido el candidato socialista a la moción de censura para quien lo que está en juego hoy es que haya esperanza en Castilla y León, "con nuestros errores y con nuestros defectos", ha asumido en clave de partido.