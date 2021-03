Ana Rosa opina sobre el futuro de Ciudadanos: "A mí me da pena que desaparezca"

Las elecciones madrileñas parecen dibujar un mal escenario para la formación de Inés Arrimadas. Tras el amago de moción de censura en Murcia, Ayuso presionó el botón electoral y mandó a Aguado y a los consejeros de Ciudadanos al banquillo. Las últimas encuestas vaticinan un malísimo resultado electoral para la formación naranja que no conseguiría representación en la Asamblea de Madrid.

Este lunes, la presentadora Ana Rosa Quintana se ha manifestado respecto al panorama político actual y ha expresado su decepción con los últimos movimientos de ciudadanos. "A mí me da pena que desaparezca", ha comentado la comunicadora. Asimismo, la periodista ha confesado que "los que sentíamos más simpatía por Ciudadanos somos los que estamos más decepcionados.

Quintana ha descrito al partido que comenzó bajo el liderazgo de Albert Rivera como un partido "joven y centrado". Una de las colaboradoras se ha sumado al argumento de su compañera y ha añadido que la formación naranja nació como respuesta a aquellas que no se sienten tan cómodos con la crispación política actual.

"Es muy decepcionante como estrategia política, es que es desastrosa, no han podido hacer las cosas peor para que en este momento no sepamos nada. En cuanto a la cantidad de mujeres que hay, pues sí, desgraciadamente...", ha comentado la colaboradora. "Es que de once candidatos solo una mujer...", ha interrumpido Ana Rosa refiriéndose a las primarias que se celebrarán en Ciudadanos para elegir candidato para las elecciones de la Comunidad de Madrid.

A continuación, los tertulianos del magazine matutino han debatido sobre los llamados "trásfugas" de Ciudadanos al Partido Popular. Verónica Fumanal ha defendido que debería legislarse por ley que no se pueda jugar con los cargos público, "porque un político que se vende no vale nada".