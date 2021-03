CSIF urgeix a convocar la Mesa de Negociació i a aplicar al març la pujada del 0,9% al personal de la Generalitat

La central sindical ha lamentat en un comunicat que a la fi de març la Generalitat no haja aplicat aquesta pujada, "pendent des de gener". CSIF ha assenyalat que en 2020 la Comunitat Valenciana ja va estar "a la cua" d'Espanya a aplicar l'augment salarial del 2% aprovat al gener a nivell estatal i fins a novembre no va convocar la Mesa de Negociació per a traslladar eixe acord al personal de la Generalitat.

El sindicat ha criticat que l'administració valenciana també acumula un nou retard en enguany, ja que "encara no ha aplicat a les nòmines dels seus empleats l'increment del 0,9% que haurien d'estar percebent des de gener, tal com contempla la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021".

CSIF, davant aquesta situació, ha demanat per escrit la convocatòria "immediata" de la Mesa General de Negociació I "a l'efecte de procedir a l'adaptació de la normativa autonòmica al què es disposa en matèria de polítiques de despesa de personal i d'Oferta d'ocupació pública en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021".

El sindicat, en aquest sentit, ha reclamat que "se sotmeta a negociació col·lectiva, sense dilació", de manera que el Consell "fixe, de manera expressa, en el marc de la legislació bàsica, l'increment del 0,9% de la retribucions del personal al servici de la Generalitat i el seu sector públic".

De la mateixa manera, li ha instat al fet que "contemple les condicions i requisits establits en la legislació bàsica per al disseny i configuració de les ofertes d'ocupació pública". En aquest sentit, el sindicat ha recalcat la necessitat d'"actualitzar criteris a aplicar quant a la taxa de reposició d'efectius".

La central sindical ha indicat en el seu escrit que el Consell encara no ha convocat enguany la Mesa General de Negociació, "la qual cosa es tradueix en un empitjorament de la qualitat democràtica de la funció pública".

En aquest sentit, li insta a fer la convocatòria i a incloure en ella, com a punts de l'ordre del dia, l'increment salarial del 0,9% per a fer-ho efectiu en la nòmina de març i l'actualització de les condicions i requisits de les ofertes d'ocupació pública.