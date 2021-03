El pasado viernes, la presentadora Mirela Vaida vivió un angustioso momento mientras comenzaba la retransmisión de Acces Direct, programa de la televisión de Rumania. La periodista intentó ser agredida por una espontánea que apareció repentinamente en mitad del plató, pero la pararon a tiempo.

La mujer entró completamente desnuda en pleno directo mientras Vaida estaba dando inicio al programa de la cadena Antena 1. La presentadora, al verla, apartó la mirada un segundo y gritó aterrorizada mientras se echaba hacia atrás.

Gracias a que la vio mientras entraba al plató, pudo percatarse de que intentaba atacarla con una enorme piedra que llevaba en la mano. La espontánea la lanzó hacia ella al grito de "devuelve el dinero", pero la periodista pudo apartarse y salir ilesa. Afortunadamente, la mujer desnuda fue agarrada después por parte del equipo, evitando así que Mirela Vaida fuera agredida.

🇷🇴| En Rumania, una presentadora de televisión en vivo fue atacada por una mujer desnuda con una piedra en sus manos. pic.twitter.com/EGW8y7AMXL — Luciano (@tyk_tock) March 20, 2021

Tras reanudar la emisión de Acces Direct, la presentadora admitió que estaba conmocionada y temía por su seguridad: "Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra. Me quedé en shock porque no entendía lo que estaba pasando. No tuve el valor de actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme".

Según dijo la periodista a Sputnik Romania, recientemente ha estado recibiendo amenazas en nombre de Magdalena Sherban, una mujer que asesinó a otra empujándola a las vías del metro, caso que Mirela Vaida cubrió en sus programas.

Aun así, el citado medio tampoco descarta que este intento de agresión con la piedra haya sido preparado por Acces Direct para atraer a la audiencia, pues dudan de que la espontánea haya logrado entrar y desnudarse sin ser vista. Además, el programa ha sido multado en otra ocasiones "por usar métodos dudosos para atraer al público".

Y luego emitieron la investigación de lo sucedido en directo. Ríete de Telecinco. https://t.co/2zjJi3luXqpic.twitter.com/zDgjKgIPpR — Borja Terán (@borjateran) March 21, 2021

De hecho, ellos mismos han publicado este angustioso momento en su canal de YouTube y, días después, hablaron sobre el suceso en el programa haciendo una 'investigación' de lo ocurrido y marcando con cinta la distancia que recorrió la piedra.