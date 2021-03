El puente de San José se salda en Cantabria con 28 denuncias por tratar de eludir el cierre perimetral

De ellas, 19 han sido interpuestas por la Guardia Civil, fundamentalmente en controles de tráfico en la zona Oriental y en el límite con el País Vasco, y 9 por la Policía Nacional, encargada de la vigilancia de las estaciones de autobús y tren de Santander y Torrelavega.

Son datos de los que ha informado hoy a preguntas de la prensa la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, quien ha detallado que la Guardia Civil ha realizado desde el viernes 19 al domingo 21 un total de 86 controles de cierre perimetral y la Policía Nacional 43, tres de ellos con las policías locales.

Como consecuencia, la Guardia Civil ha interpuesto 19 denuncias por incumplir el cierre perimetral y la Policía 9.

"Con estas cifras entendemos que ha habido esa responsabilidad individual a la que tanto apelamos y que no ha habido esa afluencia que se esperaba en algunos municipios de Cantabria a segundas residencias", ha valorado Quiñones.

Al respecto, ha recordado que desde la Delegación del Gobierno "siempre" se ha apelado a la responsabilidad individual "porque no podemos tener un guardia civil o un policía nacional detrás de cada persona" y después de un año de "terrible pandemia" ya "sabemos cómo funciona este virus y que si aumentamos la interacción social, vuelven a aumentar los contagios".

Por su parte, no se ha formulado ninguna denuncia en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde no hay vuelos internacionales desde enero, por lo que no están entrando viajeros procedentes de otros países, mientras que a de los vuelos nacionales "se les pide el justificante de por qué entran y salen de la comunidad", ha dicho la delegada.

Respecto a las medidas de control de cara a la Semana Santa, este martes se celebrará un operativo de coordinación en el Gobierno regional, porque estará copresidido por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que es quien firma los decretos de cierre perimetral.

La delegada ha explicado que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional están trabajando en la preparación de los dispositivos de Semana Santa, que se "intensificarán" sobre todo en las entradas y salidas y en la zonas más turísticas y de gran afluencia de Cantabria.