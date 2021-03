Soler y la infrafinanciación autonómica: "Podemos ser comprensivos con el Gobierno, pero la paciencia tiene un límite"

"Podemos ser comprensivos, pero la paciencia tiene un límite", ha declarado en rueda de prensa telemática sobre si está decepcionado con el Ministerio de Hacienda por no haber iniciado los trabajos para el nuevo modelo de financiación al inicio de 2021, como se comprometió el año pasado.

Soler ha garantizado que la ministra, la también socialista Mª Jesús Montero, es consciente de la infrafinanciación valenciana y se ha mostrado dispuesta a solucionarlo "lo más pronto posible, como ha repetido por activa y por pasiva", tras su reciente reunión con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV).

Ha destacado que "la vía institucional es la más efectiva" para reclamarlo. "Puig se lo transmitió a la ministra en su despacho: pocas cosas pueden superar esta presión", ha recalcado sobre la petición de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), de que los políticos valencianos unan fuerzas en el Congreso y el Senado.

A partir de ahí, Soler ha reconocido que al Gobierno le corresponde "abrir" el nuevo modelo de financiación pero quien tiene que cerrarlo es el Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos están en minoría, partidos que representan a Euskadi o Navarra juegan en otra liga" por su régimen foral "y Catalunya está a lo que está".

"ESTE PARTIDO SE JUEGA EN EL CONGRESO"

"Este partido hay que ganarlo en el Congreso de los Diputados", ha insistido pidiendo no crear falsas expectativas. A su juicio, el Gobierno podría presentar una "alternativa" al actual modelo de financiación caducado que tenga más posibilidades de salir adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque ha advertido que esto es solo un "trámite".

En este escenario, el conseller se ha mostrado encantado con que "el PP esté en este partido", ya que su presidenta autonómica, Isabel Bonig, interrogará este jueves a Puig en la sesión de control sobre cuándo habrá un cambio de modelo de financiación en la Comunitat que devuelva la deuda histórica. "En el momento en que hubiera acuerdo con el PP, el tema estaría resuelto; tan sencillo como eso", ha zanjado.

Pero ha hecho hincapié en que la financiación autonómica se dirime en Madrid y no en Les Corts, preguntado por la posibilidad de que todos los partidos valencianos hagan un nuevo frente común: "Este partido hay que ganarlo allí, no aquí".

Dicho esto, Soler ha sostenido que no se puede comparar el Ministerio de Hacienda de Montoro con el de Montero, porque no es lo mismo estar en mayoría absoluta que en un gobierno de coalición, a lo que se suma la crisis. "Ahora creo que estamos viendo la luz al final de la pandemia y se dan las condiciones para que sea así", ha confiado.

Y ha reiterado que la reivindicación es "absoluta" para que la Comunitat no esté en desventaja, tras volver a destacar que el Gobierno haya destinado fondos extraordinarios "sin precedentes en la España autonómica" en 2020 y 2021. "La suficiencia financiera está garantizada, la equidad no. Reivindicamos el artículo 155 de la Constitución para no maltratar a nadie por falta de recursos", ha ahondado, "ahora hace falta más que nunca".