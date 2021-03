¿Conoces Shape Shake 2.0? Te contamos qué es y qué beneficios tiene

La mayoría de días llegamos con un hambre atroz a cualquier comida programada del día. El nivel de exigencia del trabajo o de nuestro día a día es tan alto y conlleva un esfuerzo tan grande que el sistema de premios de nuestro cerebro reclama a gritos una recompensa.

Dicha recompensa, normalmente no es seguramente la más sana posible, ya que en estos casos lo que realmente queremos es quedarnos satisfechos y además hacerlo en poco tiempo, por lo que, alimentos envasados o ultra procesados acaban siendo la consecuencia.

Si hemos decidido seguir un estilo de vida sano y combinado con el deporte, el azúcar, las grasas y todo aquello procesado aparte de no ser beneficioso para nadie, no entra tampoco en nuestros planes. A esto, le sumamos que de la comida rápida obtenemos un valor nutricional muy escaso. Así que no, no lo estamos haciendo bien.

Si alguna vez te has visto en esta situación, no te preocupes, se acabaron los atracones. Y es que la firma Foodspring tiene la solución. 'Comida rápida' con un valor nutricional real y que además está de muerte. Toda la energía en un único batido, el Shape Shake 2.0.

En este artículo te contamos qué es el Shape Shake y todos los beneficios que posee. Échale un vistazo a la web y descubre todos sus maravillosos productos. Además, aprovecha ahora este código descuento Foodspring y consigue todo lo que necesites a un mejor precio. No esperes más y comienza a disfrutar de la comida sana con el mejor sabor.

¿Qué es el Shape Shake 2.0?

Shape shake 2.0 Foodspring

El Shape Shake 2.0 es el batido proteico de siempre pero ahora llevado al siguiente nivel. Es decir, se ha mejorado su fórmula y ahora posee más calorías procedentes de carbohidratos buenos y de fibra.

No se trata de un tentempié para tomar entre horas, sino el sustitutivo de una comida completa que te ayudará a cumplir tu objetivo de perder peso ya sea adelgazar o, simplemente, mantenerte.

Aproximadamente 206 calorías en cada comida, procedentes de proteínas, carbohidratos, fibra y grasas, que además aporta 24 vitaminas y minerales, entre los que se encuentran vitamina A, D, E, C y B12, hierro y Cinc. ¡Un gran aporte de energía para que consigas tu objetivo rápidamente!

Beneficios del Shape Shake

Se trata de un sustitutivo que, gracias a la avena, la semilla de linaza y la inulina, es un alimento rico en fibra la cual contribuye al saciado y a sentirnos más llenos. Pero además una de sus piezas fundamentales son las proteínas que constituyen los principales suministradores energéticos de tu organismo.

Sus beneficios son muchísimos. Por ejemplo, sirven como sustituto o como complemento de una dieta proteica y todos sus ingredientes son capaces de saciarte durante más tiempo mientras lo hacen de una manera muy saludable.

Deportista bebiendo Shape Shake 2.0 Foodspring

Además, la proteína adicional contrarresta la inmediata pérdida de masa muscular durante la pérdida de peso y favorece la quema de grasa corporal y son ideales para ayudarte a tonificar el cuerpo. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Su increíble sabor.

En la mayoría de los casos subir una dieta o una alimentación basada en alimentos concretos puede ser aburrida por sus sabores o sus combinaciones. en cambio el Shape Shake 2.0 de Foodspring ofrece una combinación de sabores explosivos y riquísimos. Elige entre chocolate y crema de cacahuete, fresa, vainilla, chocolate, coco, frambuesa, plátano, avellana, mango, café, caramelo, cookies and cream o su sabor neutro.

Además, en su web hay disponibles muchísimas recetas. No esperes más, pruebalos y déjate convencer por todos los beneficios que te aportarán.Cumple tus objetivos de forma rica y divertida con Foodspring.