Ribó i altres alcaldes demanen al Govern fons per a reconstrucció local i transport i gestió directa en ajudes d'UE

Per a aconseguir aquests "tres objectius", els responsables municipals reclamen "una reunió immediata amb la ministra d'Hisenda", María Jesús Montero, com ha explicat Ribó en unes declaracions després de la reunió que ha mantingut aquesta jornada amb altres alcaldes per a abordar aquest assumpte.

"Hui hem mantingut una reunió telemàtica diversos alcaldes de ciutats espanyoles -entre les quals a més de València estan Saragossa, Madrid, Granada, Pamplona i unes altres, ha dit- en la qual sol·licitem una reunió immediata amb la ministra d'Hisenda", ha explicat el primer edil valencià.

Joan Ribó ha precisat que es pretén tractar "tres objectius", segons ha dit i en primer lloc, "reclamar al Govern central l'aprovació, de forma urgent, d'un Fons de Reconstrucció Local per valor d'almenys de 4.000 milions d'euros per a fer front a tots els problemes de la Covid-19".

Així mateix, en segon lloc, ha indicat que es reclamarà a l'Executiu central "l'aportació d'un Fons per al Transport d'almenys 1.000 milions d'euros, ampliables, per a poder fer front als efectes que puguen produir-se enguany".

En tercer lloc, l'alcalde de València ha avançat que se sol·licitarà "el reconeixement del protagonisme que les entitats locals han de tindre en la gestió directa de fons de la Unió Europea per a la reconstrucció".

En aquesta línia, Ribó ha ressaltat la necessitat de fer "efectiva la transferència d'almenys el 14,5 per cent" d'eixos fons, un percentatge "que equival a la participació de l'administració local en la despesa pública de l'Estat", ha detallat.

"Són reivindicacions bàsiques de tots els ajuntaments de l'Estat espanyol, per damunt de qualsevol tipus d'ideologia", ha subratllat el responsable municipal.