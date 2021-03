Lola, de 'La isla de las tentaciones' publica un tremendo 'spoiler' sobre con quién está saliendo ahora

Lola se ha convertido en protagonista indiscutible de la tercera edición de La isla de las tentaciones, donde su relación primero con Simone y después con Carlos, dio mucho que hablar, así como sus encuentros en la hoguera de confrontación con el que entonces era su novio, Diego.

Pero a falta de ver la última hoguera, en la que cada participante elige si quiere abandonar la isla solo, con su pareja o con la persona que ha coincidido en la isla, ya sabemos qué fue de Lola, más que nada porque ella misma lo ha subido a redes sociales.

Atención: si no quiere saber más, no lea a partir de este punto.

Lola sufrió una filtración, pues subió una historia de Instagram que estaba restringida a la lista 'Mejores amigos', pero una de las personas a las que Lola ha habilitado el acceso a esos contenido exclusivos ha hecho público el contenido.

En esa stories puede verse a Lola posando con un chico. "Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tu y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor", escribía Lola sobreimpreso en la foto. Y añadía: "6 meses a tu lado".

El nuevo novio de Lola es al parecer Iván Rubio, un futbolista del CF Benidorm, ciudad en la que vive, muy lejos de León, la ciudad de Lola.

El futbolista es además un conocido tiktoker, red social en la que tiene más de medio millón de seguidores, así como más de 60.000 en Instagram, que tiene como privada y en la que acepta manualmente a los nuevos usuarios.