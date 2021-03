Vicky Foods va facturar 376 milions en 2020, un 6,5% més, i va augmentar la venda de pa i brioixeria pel confinament

"El sector agroalimentari a Espanya ha sigut un exemple a nivell mundial", ha declarat el conseller delegat, Rafael Juan, en roda de premsa telemàtica de balanç del passat exercici. Els beneficis seran previsiblement similars als d'anys anteriors, a l'espera de tancar els comptes de les seues quasi 40 empreses.

La companyia valenciana, amb quatre fàbriques a Espanya i una altra a Algèria, va augmentar la seua plantilla en 200 treballadors fins als 2.650 a la fi del 2020 i va superar les 175.000 tones de producció, distribuïdes a 80.000 punts de venda en diversos països. Les seues exportacions van suposar fins a 78 milions de facturació, amb el 21% de la producció destinada al mercat internacional i augments "significatius" a França, Alemanya o el Regne Unit.

Per categories, els pans i les magdalenes, croissants i altres congrets van ser els productes que més van créixer, amb un creixement "enorme" a mitjan març. Solament en pa va facturar més de 96 milions, sobretot en el de motle o el 'burguer', en concentrar el 40% de la producció global.

La seua marca de brioixeria congelada Hermanos Juan, llançada en 2017, va augmentar un 9% la seua facturació, mentre que la línia saludable Be Plus es va mantindre "estable" encara que va haver de retardar el llançament alguns productes com plats preparats per la situació actual.

En general, el grup valora el 2020 com un any positiu malgrat la incertesa i l'encariment de matèries primeres com a oli, margarines i plàstics que segueixen impactant en les perspectives dels pròxims mesos. Va invertir més de 39 milions a ampliar les instal·lacions i millorar els processos, a més de potenciar el comerç electrònic i començar a eliminar el plàstic convencional.

Des de mitjan març va engegar un comité de crisi i un pla de contingència davant l'"enorme demanda" de productes bàsics, per a la qual cosa va implantar el teletreball, va accelerar la digitalització i va realitzar ajustos en els centres de Gandia i Vilallonga (València). "El funcionament va ser impecable en totes les cadenes de subministrament", ha ressaltat el CEO.

En la seua planta a Algèria, malgrat els "enormes" problemes de desplaçament en 2020, la incidència de la pandèmia en la plantilla és "mínima" i l'evolució del negoci es manté estable.

Paral·lelament, Vicky Foods va donar més de cent tones de productes a ONG, bancs d'aliments o menjadors socials, mentre amb la seua iniciativa 'Mascarillas a gogó' va repartir més de 200.000 a empreses, institucions, forces de seguretat, hospitals i ajuntaments, en les primeres setmanes de virus quan eren més necessàries. Un altre de les seues fites va ser la creació d'una fundació per a promoure activitats culturals i educatives.

Per a 2021 preveu que les vendes seguisquen creixent i potenciar la internacionalització, la innovació i la sostenibilitat. La seua estratègia passa per continuar el pla d'expansió a Espanya i potenciar la seua presència en els països on ja està present, amb el focus posat a Portugal, França, Itàlia, Algèria, el Regne Unit i el Marroc, a més d'obrir nous mercats i mantindre el ritme inversor tant enguany com el pròxim any.