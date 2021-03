Puig respondrà aquest dijous preguntes sobre finançament autonòmic, canvis en el Consell i la llei de vivenda

Així, el PP, Ciutadans i Compromís centraran la seua intervenció en el finançament autonòmic. Isabel Bonig (PP) preguntarà a Puig "quan va a existir un canvi de model de finançament a la Comunitat Valenciana que retorne el deute històric".

Mentre, la síndica adjunta de Ciutadans, Ruth Merino, serà l'encarregada de preguntar a Puig "què opina sobre les declaracions del Govern central sobre l'ajornament de la reforma del finançament autonòmic".

També Fran Ferri (Compromís) s'interessarà per si Puig considera que "el retard en la reforma del sistema de finançament per part dels diferents governs centrals i l'absència de mecanismes de compensació per a la situació de discriminació que pateixen els valencians" respon el "principi de lleialtat institucional".

Ana Vega (Vox), per la seua banda, preguntarà a Puig si té previst fer algun canvi en el seu Consell "donada l'actual situació de crisi que està patint la Comunitat Valenciana".

Finalment, Pilar Lima (Unides Podem), interpel·larà a Puig sobre la llei de vivenda: "Com pensa que ha d'incidir la futura llei estatal de vivenda en els preus del lloguer per a assegurar que l'accés a la vivenda siga un dret i no un bé de mercat?".