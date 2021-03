El sector del joc reclama a la Generalitat l'obertura dels locals, únics tancats a Espanya

El Consell Empresarial del Joc, CeJuego, la principal patronal del joc privat a Espanya, ha reclamat a la Generalitat l'obertura dels locals i establiments de joc a la Comunitat Valenciana, els únics que romanen tancats a tota Espanya en el marc de les mesures per a contindre el coronavirus.

Segons ha informat en un comunicat, aquesta situació, que es prolonga des de fa dos mesos, "està afectant el futur i viabilitat de 133 empreses valencianes del sector -moltes d'elles pimes familiars-, a més de posar en perill els prop 7.000 llocs de treball directes, que ascendirien a 30.000 de manera indirecta". El sector calcula unes pèrdues de 129 milions d'euros, que se sumen a les registrades en 2020 per la crisi de la covid-19.

El conjunt d'organitzacions ha exigit conéixer els criteris que han portat al Govern valencià a continuar amb el tancament dels seus establiments, "a pesar de comptar amb mesures addicionals de seguretat i prevenció sanitàries, aplicades des que començara la crisi de la covid-19 fa un any", segons denuncien en el comunicat, en el qual recalquen que els locals compten, entre altres mesures, amb control i limitació d'aforament, personal per a garantir les distàncies de seguretat i sistemes de ventilació per a renovar l'aire de manera constant.

Des del sector remarquen que altres comunitats, com Catalunya o Balears, que fins a fa unes setmanes estaven en la mateixa situació, han decidit obrir aquests locals "per no presentar cap risc i seguir així les mateixes directrius que amb altres sectors".

En aquesta línia, argumenten que "no hi ha cap dada sanitària que justifique que es restringisquen els drets i llibertats de les empreses i treballadors d'un únic sector en tota la Comunitat Valenciana, obligant bingos, casinos i salons de joc a romandre tancats totalment sense oferir des del Consell cap alternativa".

A més, recalquen que la "greu situació" del sector a la Comunitat Valenciana "també està afectant les arques de la Generalitat, ja que està deixant d'ingressar prop de 26,3 milions d'euros pels impostos".

Per a Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, "el sector a València està passant per una situació límit, sense ingressos i amb el risc de perdre més de 7.000 llocs de treball. No és admissible que la Generalitat prolongue el tancament dels locals, sent l'única comunitat autònoma amb aquestes restriccions".

En aquest context, Landaluce assegura que "amb aquesta decisió el Consell està eliminant els drets i llibertats de les empreses del sector del joc a exercir una activitat legal, regulada i que genera una ocupació estable i amb molt baixa rotació, així com uns ingressos fiscals que addicionalment està deixant d'ingressar la Generalitat".