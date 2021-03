El alcalde de El Ronquillo teme que el cierre de Urgencias se prolongue durante el verano

Así lo ha expresado el regidor sevillano, José Antonio López (PSOE), a Europa Press. "No me ha sorprendido la respuesta de la Consejería de Salud, pero temo que la reapertura del sevicio de urgencias no se haga efectiva en los meses de verano, en los que la localidad puede atender a una población de 4.000 personas".

El alcalde se ha referido a la respuesta del consejero de Salud a una pregunta del Grupo socialista del Parlamento autonómico sobre la restitución del citado servicio de urgencias. Aguirre ha señalado al respecto que "mientras se mantenga la situación epidemiológica de pandemia, para garantizar el doble circuito de atención a pacientes con sospecha de Covid-19, separados de pacientes sin sospecha de la infección, ese servicio será prestado en el centro de salud de Santa Olalla (Huelva)".

En este sentido, el regidor ha alertado del previsible aumento de visitantes durante la Semana Santa, teniendo en cuenta los días festivos así como el enclave natural en el que se halla el municipio. "Esperamos muchos senderistas por la zona, como ocurrirá previsiblemente en muchas localidades de la Sierra Norte, unido a los residentes de los Lagos del Serrano de fines de semana, potenciales usuarios por su cercanía a nuestro centro de salud, y seguiremos sin disponer del servicio de urgencias", ha lamentado López.

El municipio viene reclamando desde mediados del pasado año la reapertura de ese área sanitaria con diferentes acciones de protesta colectiva hacia la Junta de Andalucía, como concentraciones vecinales y recogida de firmas, para solicitar la reinstauración del servicio, interrumpido desde el 20 marzo de 2020.

El centro de salud dispone solo de atención primaria de lunes a viernes de 8 a 15 horas, de modo que si alguien requiere del mencionado servicio debe acudir a la vecina localidad onubense o esperar a que venga el médico de ese municipio, "que puede estar atendiendo otra urgencia en otro pueblo". El centro cuenta con un médico y un Asistente Técnico Sanitario (ATS) en estos momentos.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO SANITARIO

El alcalde de El Ronquillo ha solicitado una reunión con la delegada territorial de Salud para abordar también otras cuestiones en ese ámbito, como la posible ampliación del centro sanitario "si fuera necesario" al contar con una vivienda anexa específica para prestar servicio a los profesionales que desarrollan allí su labor.

"El distrito sanitario norte estaría por la labor de llevar a cabo mejoras en el centro de salud y convertirlo en un referente en la comarca por su ubicación y por todo lo comentado", ha añadido el regidor.