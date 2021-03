La Universidad coordinará un proyecto europeo para la inclusión social en pandemia a través de la ópera

20M EP

NOTICIA

La Universidad de Oviedo, a través del departamento de Historia del Arte y Musicología, coordinará el proyecto 'Erasmus+ Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times', que busca lograr la inclusión social durante la pandemia a través de la ópera.