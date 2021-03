Gracia Suso (PP) exige que el plan de reindustrialización de las cuencas mineras se firme antes de junio

En rueda de prensa, Gracia Suso ha afirmado que el presidente de la comunidad autónoma, Javier Lambán, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "llevan dos años engañando a la gente de las cuencas mineras" porque ya en enero de 2019 Ribera anunció su intención de firmar antes de aquel verano el primer convenio de transición justa, lo que no ocurrió, atribuyéndolo el diputado del PP a la "falta de compromiso" de los Gobiernos central y regional con la reindustrialización.

Ésta es "una de las mentiras más escandalosas que hemos vivido en Aragón en los últimos años", ha considerado Gracia Suso. A su juicio, "hay que tener muy pocos escrúpulos para hacer lo que están haciendo con las comarcas mineras".

Ha continuado recordando que Ribera visitó Aragón el 21 de septiembre de 2019 sin explicar por qué no se había firmado el convenio anunciado y diciendo que se presupuestarían 600 millones para las zonas -de toda España- afectadas por el cierre de centrales térmicas y que varias empresas estaban interesadas en instalarse en las comarcas mineras de Aragón, "falsas promesas a los trabajadores y vecinos de Andorra por parte del PSOE", ha sentenciado.

El parlamentario del PP ha añadido que el 18 de febrero de 2020 Lambán mantuvo su previsión de firmar el convenio en marzo del mismo año y el 22 de mayo del mismo año ambos gobiernos firmaron un protocolo de actuación, asegurando que contaban con 82 proyectos. Posteriormente, el 9 de enero de 2021 Ribera se reunió con Lambán, estando pendiente la firma del convenio.

"Es un escándalo" que no se haya firmado el convenio "y no se hayan dado explicaciones", ha lamentado Gracia Suso, para quien la firma del protocolo de actuación "no ha servido para nada" porque "no se sabe" cuándo se convertirán en realidad los proyectos mencionados.

RESPETO

El parlamentario del PP ha dejado claro que las cuencas mineras "merecen un mínimo respeto y alguna explicación de lo que ha sucedido", recalcando que los socialistas han "engañado" a los vecinos de las zonas mineras, especialmente con motivo de las elecciones autonómicas y municipales de 2019.

"Esperamos que la próxima vez que Lambán, Ribera y Arturo Aliaga -consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial- visiten Andorra no sea para hacer un nuevo anuncio, para seguir engañando a la gente de las comarcas mineras, sino para pedir disculpas por todas las mentiras", ha dicho el diputado del PP.

La central térmica de Andorra (Teruel) lleva un año cerrada, también las minas de esta provincia, y el paro y la despoblación han aumentado en la zona, produciéndose un "empobrecimiento", ha proseguido el parlamentario del PP, criticando que "a día de hoy hay cero soluciones para los habitantes de este territorio".

Juan Carlos Gracia Suso ha manifestado que las cuencas mineras "tienen futuro" y ha emplazado a "aprovechar ese capital humano", tras lo que ha dicho "basta de anuncios, de fotos, de tomar el pelo a la gente" porque "ha llegado la hora de los hechos y las soluciones".