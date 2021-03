Rocío Carrasco rompió su silencio, que duraba más de dos décadas, y lo hizo a través de un documental en el que, entre otras cosas, y sobre todo, puso sobre la mesa su tormentosa relación con Antonio David Flores, padre de sus dos hijos.

La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco contó episodios que incluían agresiones verbales y físicas por parte de su exmarido.

Según explicó Rocío, los peores momentos de la relación ocurrieron cuando ella se encontraba en rehabilitación tras su accidente de tráfico: "Hubo alguna agresión verbal: 'inútil', 'no sirves para nada', 'estás gorda', 'eres tonta'...", indicó.

"Y ya no es la palabra, es la forma. Él tenía una cara de puertas para adentro, prepotente, de [que] todo lo sabía y 'tú no sabes nada', y luego estaba la otra parte, cuando había cámaras, que era todo maravilloso, besos, 'qué guapa', delante de la gente. Cuando terminaba el día, en la intimidad, me decía que lo hacía por mi bien y tú en ese momento no lo piensas, no lo ves, no te das cuenta de la gravedad que tiene, llega un momento que lo normalizas", añadió.

A partir de ahí, la situación, según relató Rocío, fue a peor: "Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo, pero no sé de dónde viene el por qué de eso. Yo siento por un lado que me quiero ir a mi casa, lo cual no voy a hacer, y por otro estaba que no me podía mover, pero digo me levanto y lo reviento. Pero no hice ninguna de las dos cosas. No tengo claro cómo pasó, pero pasó y fue a mayores".

Además, también relató episodios por los que Antonio David había provocado que le odien sus hijos. "Cuando me devolvía a los niños y salía a por ellos y los metía para dentro, él me increpaba y me insultaba".

De momento, y si no hay cambio de planes de última hora, el colaborador seguirá interviniendo en el programa de corazón de las tardes de Telecinco

Duras declaraciones que tuvieron numerosas reacciones en las redes sociales, donde muchos espectadores manifestaron su inquietud ante el hecho de que se diera voz al colaborador de Sálvametras la emisión del duro relato de la hija de 'la más grande'.

Así, se abrió un debate sobre el futuro televisivo del ex guardia civil, habitual colaborador de Sálvame, donde cada tarde da su punto de vista respecto a la madre de sus hijos y a otros temas de actualidad. También, presumiblemente acudirá a las galas de Supervivientespara defender a Olga, su mujer, que participa en el reality este año.

De momento, y si no hay cambio de planes de última hora, el colaborador seguirá interviniendo en el programa de corazón de las tardes de Telecinco y en él analizará esta semana las duras acusaciones por parte de su expareja. Pero el debate está en el aire.

Después del testimonio de Rocío Carrasco. ¿Echarán a Antonio David de la televisión? #RocíoVerdad1 — Mario Temiño. (@mynamewasMario) March 21, 2021

Entiendo que ahora Telecinco tendrá que actuar en consecuencia y después de dar voz a Rocío Carrasco, tendrán que prescindir de los servicios de Antonio David. No me vale que luego aleguen que tiene el derecho a explicarse. Ya no. #RocíoVerdad1https://t.co/4rLUd7djTG — Manel Ferrer (@manelferrer) March 22, 2021