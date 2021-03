De Podemos a VOX y en todos los ámbitos, Rocío Carrasco provoca reacciones: "Qué dolor tan grande"

El documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que Rocío Carrasco hablaba sobre su experiencia en su matrimonio con Antonio David Flores, despertó una expectación inusitada y promovió de nuevo la conversación social sobre el maltrato y la violencia de género, un debate al que se sumaron personalidades de todos los ámbitos, incluido el político.

De hecho, varias personalidades del Congreso no dudaron en opinar sobre el asunto.

Por ejemplo, Íñigo Errejón, líder de Más País y diputado por ese partido, escribía en Twitter: "Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo".

Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, también se refería al tema, asegurando que "hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, dedicaba todo un hilo a comentar lo visto en el programa de Telecinco. "El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", hacía ver.

"Las víctimas de violencia machista son mujeres que, como todas, te pueden gustar más o menos, pero eso no pone en cuestión su experiencia de maltrato, ni la necesidad de que existan procesos de protección y reparación social para todas ellas", añadía, aclarando que "no se trata de criminalizar a los hombres" si no de "entender la violencia machista para erradicarla".

La vicesecretaria General del PSOE y diputada Adriana Lastra destacaba la actitud de la entrevistada en el documental: "Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres".

Otra diputada del PSOE, Andrea Fernández, volcaba su opinión también en Twitter sobre lo que veía en la pantalla: "Un maltratador NUNCA es un buen padre".

En otros ámbitos, la periodista y presentadora de Informativos Carme Chaparro ponía de manifiesto su parecer: "Qué dolor tan grande. Qué valentía al compartirlo". Chaparro también hacía ver lo que supone un testimonio como este: "Cuando una mujer maltratada por fin habla, tras mucho tiempo, dolor y sufrimiento, es como una botella de cava que se descorcha, salta todo por los aires. Me lo contó hace años la directora de una casa de acogida donde se escondían mujeres con altísimo riesgo de ser asesinadas".

La influencer y colaboradora televisiva Carolina Iglesias, conocida como Percebes y grelos, hablaba de otra de las confesiones de Rocío Carrasco, sobre sus pensamientos suicidas. "Verbalizar que te has querido morir y, sobre todo, decidir que quieres hacerlo es un recuerdo que te persigue siempre. Sólo la gente que lo ha vivido lo sabe. Nadie tiene derecho a juzgar un suicidio o un intento", hacía ver.

María Patiño, presentadora de Socialité, dejó clara su opinión: "Antonio David ha sido condenado para siempre" y ponía el foco sobre los más perjudicados: "Sos niños son los seres más indefensos por un divorcio mal llevado desde el principio por los progenitores".