Saray, de 'MasterChef 8', arremete fuertemente contra Paca la Piraña

No es el primer encontronazo entre ambas y, seguramente, no sea el último. Saray Carrillo, exconcursante de MasterChef 8 y la actriz Paca la Piraña ya tuvieron un rifirrafe por un comentario de esta última sobre los gitanos y que hizo que la exaspirante a chef cargara contra ella en redes sociales.

Ahora, Saray se ha revuelto ante un comentario de Candela Santiago, actriz de Veneno, que había publicado un mensaje junto a Paca para confirmar su amistad, ya que la propia Saray dijo en alguna ocasión que entre ambas no existía ningún tipo de relación.

"Saray, mira con quién estoy. Yo no tengo enemigos", dijo Candela en una publicación en Instagram junto a Paca, que a su vez aseguró: "Quien me busca, me encuentra, porque soy una pantera. Soy una hipopótama, pero como te pegue un bocao en el coño, te enteras. Y esa de MasterChef, que no te vea cara a cara, que te vas a tragar el pollo ese que hiciste". A su vez, Candela finalizaba con un "so' puta".

El guante estaba lanzado y, por supuesto, Saray lo recogió. "¿Cómo se puede ser tan falsa después de toda la mierda que has dicho sobre Paca? Y tengo aquí las pruebas", reaccionaba la televisiva.

Al insulto de "puta", respondió: "Gracias a dios no he sido puta, cosa que vosotras sí habéis puesto el coño y el culo en el Parque del Oeste. Así que comeros un carro de mierda. Cariño, puta yo no, puta tú, que trabajas de puta con esa cara de caballo percherón".