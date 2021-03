Suso Álvarez narra las tremendas secuelas que tuvo en el sexo tras participar en 'Supervivientes'

Supervivientes está a punto de comenzar una nueva aventura en Telecinco y por eso, este domingo, Viva la vida quiso hacer un repaso al concurso desde que Mediaset lo emite.

Entre los colaboradores del programa que presenta Emma García había varios exconcursantes. Uno de ellos, Suso Álvarez, narró qué había significado para él participar en el reality de supervivencia.

Entre otras cosas aseguró que, sin Mila Ximénez, su concurso no habría sido igual. El colaborador estuvo a punto de abandonar, pero finalmente no lo hizo, gracias, en parte, a la ayuda de la veterana periodista.

Además, Suso lamentó las secuelas que tuvo al regresar a la civilización, ya que, aseguró, estuvo un tiempo sin poder practicar sexo.

"Me tiré tres días que aún seguía dormida. Hay un proceso y yo decía: 'madre mía, a ver si no me voy a recuperar", narró.