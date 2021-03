Guerra entre el PP andaluz y Génova tras la victoria de la candidata de Pablo Casado, Virginia Pérez

El XV congreso provincial del PP de Sevilla que se celebró este pasado sábado ha desencadenado en una guerra abierta entre los dos candidatos a hacerse con el liderazgo del partido a nivel regional. Por un lado está Virginia Pérez, ganadora provisional de las primarias a hacerse con la presidencia del PP sevillano tras conseguir 1.176 votos; por el otro, Juan Ávila, actual alcalde de Carmona y que se postulaba como la alternativa a la candidatura de Pérez, que recibió 742 votos. La primera era la aspirante propuesta por el líder del PP nacional, Pablo Casado; el segundo estaba respaldado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Ambos concurrieron a las urnas ya entre graves acusaciones de "irregularidades" y "favoritismo" a la candidata de Génova por parte de su rival, Juan Ávila, que ayer se tradujeron en una amenaza real de interponer una "avalancha de denuncias" después de conocer unos resultados que, según el candidato de la Junta, se traducen en un "fraude histórico" que ya venía avisando desde hace días porque "cientos de afiliados al corriente de pago no han podido ejercer su derecho al voto en una clara maniobra por secuestrar la democracia de este congreso".

Según Ávila, el comité organizador "decidió llenar" el colegio electoral de la capital de guardias de seguridad, "colocando una barrera en la planta superior para impedir el acceso de los afiliados". "Es algo que vulnera no solo la dignidad de los afiliados sino las potestades propias de las mesa electorales", argumentó, al tiempo que tildó de "vergüenza" que se le negara "incluso, el paso a afiliados cuyos nombres constaban en los censos electorales". Es por ello que, añadió el alcalde de Carmona, hubo "un elevado número de candidatos a compromisarios que han visto sus nombres en las listas de Virginia Pérez sin haber rellenado ni firmado documento alguno".

"Este anuncio de impugnaciones y recursos lleva aparejado el no reconocimiento de unos resultados de un proceso claramente diseñado y amañado para favorecer a la candidatura de la presidenta, eliminando irregularmente electores y candidatos a compromisarios en las circunscripciones donde le convenía a Virginia Pérez, e introduciendo irregularmente electores y candidatos a compromisarios en aquellas circunscripciones donde podía mantener un control absoluto", detalló el candidato en un comunicado. Por ello, la candidatura de Ávila no reconoce los resultados arrojados el sábado en el que la candidatura de Virginia Pérez resulta vencedora de este proceso, que califica de "a todas luces ilegal por el enorme cúmulo de irregularidades cometidas desde su convocatoria".

Por su parte, Virginia Pérez, la candidata apoyada por Génova, mostró su satisfacción al conocer los resultados de las primarias y destacó "el fantástico comportamiento que han tenido todos los militantes en todas las urnas instaladas en los municipios de la provincia". A su entender, "el resultado obtenido es una muestra del esfuerzo realizado desde la dirección provincial y de muchos compañeros de la capital y de la provincia, que al final refrendan el trabajo bien hecho y el esfuerzo de muchas horas".

No obstante, pese a que este domingo, al cierre de esta edición (23.00 horas), no había contestado a las acusaciones y advertencias de su rival, sí había defendido horas antes el "escrupuloso" trabajo del comité organizador en las votaciones, negando una "ruptura" del partido o entre su sector y el del alcalde de Carmona y también candidato a la Presidencia provincial, porque a su entender no pesa una situación "irreconciliable" entre ambas partes.

El sábado se confirmarán los resultados

Virginia Pérez, que cuenta con el apoyo de Génova, repetirá previsiblemente como presidenta del PP de Sevilla y será la única candidata que irá al congreso del próximo sábado, cuando se conformará la nueva comisión ejecutiva, ya que ha obtenido en la primera vuelta un 22,6% más de votos y los estatutos del partido marcan que si un candidato obtiene un 15% más pasará en solitario al cónclave. Pérez ha llamado a "mirar hacia el día 27 con más fuerza que nunca".