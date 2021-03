El alquiler y la prostitución enfrentan a PSOE y Unidas Podemos a las puertas de las elecciones del 4-M

Quedan aún unas semanas para que comience oficialmente la campaña para las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, pero su mera convocatoria ha provocado que se recrudezcan los choques entre los socios del Gobierno central. Este domingo, el que será candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lanzó otro dardo contra el PSOE criticando a quienes "solo consideran la vivienda como un bien de mercado" y se niegan a limitar los precios del alquiler. Y, desde la parte socialista, la vicepresidenta Carmen Calvo prometió que el PSOE está "preparado para traer una legislación" contra la trata con fines de explotación sexual apenas unos días después de que el Ministerio de Igualdad anunciara que ya la está preparando.

El perfil de los candidatos va a provocar que los comicios madrileños vayan a ser leídos también en clave nacional, y eso otorga un papel central en la campaña a las heridas abiertas en el Ejecutivo. La principal ahora mismo es la negociación sobre la ley de vivienda, que lleva semanas encallada. El Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos ha redoblado su apuesta por no aprobar el mecanismo de regulación de los alquileres que prometió, y presentó formalmente hace unos días una propuesta de exenciones fiscales a los propietarios que rebajen el precio de los arrendamientos que Unidas Podemos rechaza de plano.

Con ese panorama, Iglesias celebró este domingo un acto monográfico sobre vivienda que le sirvió como pistoletazo de salida de su precampaña, pero también para mantener la presión sobre el PSOE para regular los alquileres. El vicepresidente segundo quiere dejar el Gobierno habiendo dejado cerrada esta regulación, y este domingo se apoyó en la Constitución para espetar a los socialistas que limitar el precio de los arrendamientos "es la única forma de revertir una estructura económica y política corrupta".

Es cierto que, durante su mitin, el líder morado solo cargó expresamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que Unidas Podemos pretende polarizar durante toda la campaña. Pero sus críticas a quienes "solo consideran la vivienda como un bien de mercado" también señalaban indirectamente al PSOE, al que el líder morado vaticinó que se impondrá en la lucha que existe en el Gobierno por la ley de vivienda. Lo firmado en el pacto de coalición, insistió el vicepresidente, es "ley", y "pacta sunt servanda". Pero, además, Iglesias sostuvo que los socialistas tendrán imposible sacar adelante en el Congreso una ley de vivienda que no incluya este mecanismo de regulación de precios porque sus socios parlamentarios no se lo van a permitir.

Otro enfrentamiento Calvo-Montero

El choque en materia de Igualdad es harina de otro costal. A diferencia de lo que ocurre en relación a los alquileres, PSOE y Unidas Podemos están básicamente de acuerdo en la necesidad de acabar con la trata de personas con fines de explotación sexual, y aunque en el seno del partido morado conviven diferentes posiciones, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha declarado en repetidas ocasiones a favor de abolir la prostitución, como la vicepresidenta Calvo. Pero las relaciones entre ambas son tensas porque los morados entienden que el PSOE invade repetidamente las competencias de su ministerio. Y la ley contra la trata ha abierto otro frente entre Calvo y Montero.

Este domingo, la vicepresidenta socialista aseguró que es el PSOE el partido que liderará la puesta en marcha de una norma que "impida la prostitución" en España, "ahora sí que sí, acompañados de cuantos más sean posibles". Y lo hizo tres días después de que Igualdad anunciara su ley integral contra la trata, lo que anticipa un nuevo choque con Montero por abanderar esta norma y establecer sus líneas maestras. Por lo pronto, Calvo insistió ayer en que esta ley tiene que incluir la prohibición de la prostitución, porque "no nos engañemos, hay trata porque hay prostitución, si no hay prostitución, no hay trata", y porque la prostitución "es el elemento constitutivo de un sistema injusto contra las mujeres, porque viene a decir que nuestra sexualidad está a disposición de los varones".