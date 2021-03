Rocío Flores recibe el apoyo de Manuel Bedmar horas antes de la emisión del documental de Rocío Carrasco

La emisión de la serie documental sobre la vida de Rocío Carrasco ha hecho que todas las miradas se hayan puesto también en su hija, Rocío Flores, con la que no se habla desde 2012 a raíz de un episodio que Carrasco ha calificado como "el peor día de su vida".

Este domingo, horas antes de la emisión del primer episodio, la pareja de Rocío Flores, Manuel Bedmar, ha querido mostrar su apoyo a la joven a través de una publicación en Instagram.

"Y del 1 al 10 yo le doy 100", le ha dedicado Bedmar a Flores en un post que ha acompañado con una fotografía de ambos.

Rocío Flores, por su parte, ha comentado la publicación agradeciendo el mensaje: "Gracias por encima de todo", le ha dicho.

Este domingo, Rocío Flores se ha mantenido al margen en sus redes sociales de todo el asunto relacionado con la docuserie de su madre, si bien algunos reporteros han dado con ella y le han preguntado cómo se encontraba. "Bien, tranquila", ha respondido en declaraciones que recoge la revista ¡Hola!. Además, ha asegurado de forma contundente que no tiene miedo "a nada" de lo que pueda salir en el documental.

Aunque no ha manifestado expresamente si lo verá o no, su madre, Rocío Carrasco, se ha pronunciado sobre cómo cree que afectará la docuserie a sus hijos, a quienes ha lanzado una petición: "David, mi enano, es un ser feliz. Y Rocío no sé si va a sufrir o no. Me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores porque al final ellos son, han sido, víctimas de su padre y no me gustaría que sufrieran"