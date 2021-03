Almeida entra en campaña cargando contra Sánchez e Iglesias

El alcalde que ha tratado de dar una imagen de moderación desde su llegada a Cibeles ya ha empezado a elevar el tono de cara al 4 de mayo. José Luis Martínez-Almeida, que también es portavoz nacional del Partido Popular, tendrá que adaptar su discurso para una de las campañas autonómicas más polarizadas que se recuerdan.

Este domingo, el regidor de la capital ha defendido a la candidata de su partido y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y se mostró particularmente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el fichaje inesperado que ha convertido la campaña regional en un plebiscito de interés nacional: el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

"Nos hemos acostumbrado a que Sánchez no haya pisado las calles de Madrid en un año de pandemia. Sólo una vez cuando vino a La Paz y no invitó ni a la presidenta ni al alcalde. Pido a Sánchez que en campaña no venga a embarrar, ni insultar ni mentir", ha declarado Almeida desde el PAU de Montecarmelo, fiel representante del cinturón urbano que los populares aspiran a recuperar tras haber perdido apoyos, primero, en favor de Ciudadanos y, últimamente, en favor de Vox.

"En campaña no vale llamar narcisista a Ayuso", ha aseverado Almeida, acusando a continuación al presidente del Gobierno de pecar precisamente de tener un excesivo amor propio: "Hemos visto fotos de sus manos, hemos visto fotos suyas con gafas de sol en el Falcon, hemos visto fotos suyas nada más llegar a la Moncloa corriendo por los jardines de la Moncloa junto con un perro".

"Iglesias se ha convertido en una caricatura"

Sobre Iglesias, el portavoz conservador ha expresado ya su opinión en varias ocasiones desde que anunciase su candidatura a la presidencia de la Comunidad el pasado lunes, cuando llegó a considerar que era "mejor para Ayuso" al ser el secretario general de Unidas Podemos "el político con peor valoración de España".

Este domingo ha dicho de él que "se ha convertido en una caricatura de sí mismo" y se ha preguntado si "volverá a dejar Vallecas por segunda vez", insinuando que, tras una hipotética derrota electoral, abandonaría la Asamblea ubicada en este distrito del sur de la capital, donde vivía el vicepresidente del Gobierno antes de mudarse junto a su familia a Galapagar.

Según Almeida, la estrategia electoral de Iglesias pasará por "intentar engañar" y crear "crispación" y también le ha exigido, tanto a él como al candidato a las primarias de Ciudadanos Edmundo Bal, que abandonen su escaño en el Congreso de los Diputados por "respeto y compromiso político".

El portavoz popular no ha hecho referencia, en lo que todo indica que será la estrategia del PP durante la campaña, a Vox, el partido que apunta a único socio posible para la investidura si Ayuso no logra la mayoría absoluta. Almeida se ha limitado a decir que Ayuso aspira a obtener "la mayor mayoría posible" en los comicios para así "gobernar en solitario".

La presidenta Ayuso reaparecerá mañana lunes en un evento de innovación para profesionales de la hostelería y la restauración, un sector cuya defensa ha abanderado la líder popular, manteniendo las restricciones menos severas del país a lo largo de la pandemia.