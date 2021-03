La cantante Rosana, destrozada por la muerte de su hermano: "Me siento descosida"

La cantante Rosana atraviesa uno de los momentos más duros a nivel personal. La artista canaria se ha mostrado devastada al dar a conocer la pérdida de uno de sus hermanos, al que estaba muy unida, y que ha fallecido de cáncer de pulmón.

Tras su marcha, la cantautora ha mostrado su dolor en una publicación en Instagram con la que también ha querido rendirle homenaje. "La foto no es buena, pero mi hermano la hace buena y bonita como él", ha asegurado Rosana sobre la imagen que acompaña sus palabras, y en la que se ve a la cantautora, de niña, junto a su hermano.

Tras la marcha de su hermano, Rosana ha confesado que tiene "la sensación de estar hecha de retales... como esas mantas hechas de pedacitos de tela. Hay una parte mía que hiciste tú", ha escrito.

"Ayer te fuiste y hoy me siento descosida... Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que solo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos", se ha sincerado la cantante.

Asimismo, la canaria ha recordado todo lo bueno que su hermano le ha aportado: "Nos dejas un montón derecuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con hilo rojo... y con eso me quedo para siempre!", ha dicho.

"Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy... uno de mis retales favoritos! Hermanito... me tienes a un silbido!", se ha despedido.

Tras conocer la enfermedad de su hermano, la canaria no lo dudó y se rapó el pelo como gesto en solidaridad con él. "Por ti y contigo hermano...", escribió entonces a sus cerca de 300.000 seguidores en la red social.