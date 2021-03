Yolanda Gamero, elegida secretaria provincial del Sindicato de Enseñanza de CCOO con el 100% de los votos

Asimismo, ha sido elegida la nueva comisión ejecutiva, que ha sido renovada para afrontar el nuevo período que se inicia tras el congreso, han informado desde el sindicato CCOO a través de un comunicado.

El secretario saliente Félix Martín ha hecho un balance de la actividad del sindicato durante los cuatro últimos años, que ha coincido en su final con la situación de crisis sanitaria por el coronavirus.

A este respecto, ha afirmado que "la pandemia ha evidenciado la fragilidad del sistema educativo desde la Educación Infantil a la Universidad".

Entre otros asuntos, ha destacado que "la prioridad del sindicato en estos cuatro últimos años fue la defensa de la calidad de la enseñanza contra las reformas y los recortes de los gobiernos tanto nacionales como autonómicos, con la esperanza de que, a corto plazo, se puedan modificar las leyes y revertir los recortes gracias a las movilizaciones realizadas y a las que están por venir".

Durante su intervención, la secretaria de Mujer, Igualdad y Políticas Sociales de la Federación de Enseñanza de CCOO a nivel andaluz, Trinidad Montes, ha recordado y valorado "la gran labor y gestión realizada por Félix Martín", agradeciendo todo el apoyo que ha ofrecido durante este tiempo al sindicato, y ha deseado a Yolanda Gamero "buena suerte y acierto en su gestión al frente del Sindicato Enseñanza de Málaga para los próximos años".

Por otro lado, la recién elegida secretaria provincial, tras agradecer "la inestimable labor" de Martín y su ejecutiva, se ha mostrado "muy ilusionada" con la nueva responsabilidad que va a desempeñar en el Sindicato Provincial de Enseñanza durante los próximos años.

Así, ha hecho hincapié sobre "la difícil situación provocada por la pandemia para el mundo educativo, la necesidad de reforzar la educación pública de calidad y los retos de futuro que se abren ante el desarrollo normativo de la nueva ley educativa Lomloe y la posible reforma de la Ley de Universidades".

Asimismo, Gamero ha advertido al Gobierno andaluz de que "no vamos a tolerar la pérdida de puestos de trabajo, porque la pandemia aún no ha terminado y es más necesario que nunca ampliar tanto las plantillas de personal docente como no docente, y bajar las ratios".

Tras hacer un reconocimiento expreso al papel que han jugado los docentes durante la pandemia, ha puesto de manifiesto que "la educación es el instrumento para conseguir la igualdad en la sociedad, máxime en la situación política que nos ha tocado vivir en Andalucía, y frente a ella, la educación es un instrumento poderoso".

Además, ha asegurado que la nueva ejecutiva que ha sido elegida en el congreso "afronta con ilusión los retos educativos que aún existen como la igualdad de género, la inclusividad, la diversidad, la equidad, la calidad educativa y el cambio climático".

Para finalizar, ha remarcado a los delegados asistentes al Congreso de Enseñanza que, "pese a que CCOO es la primera fuerza sindical en todos los sectores de la enseñanza en la provincia, no debemos relajarnos y debemos seguir en la lucha para afrontar los nuevos retos que se plantean, no sólo para el sistema educativo en su conjunto, sino para los derechos laborales de los trabajadores de la enseñanza".