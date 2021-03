Beatriz Montañez habla sobre su nueva vida: "He pasado momentos duros, caí enferma grave cuatro días"

La periodista Beatriz Montañez sorprendió a muchos esta semana cuando reveló en una entrevista con Àngels Barceló en Hoy por hoy (Cadena Ser) su vida alejada de la televisión. Las cámaras de La Sexta se han acercado hasta la cabaña en mitad de un bosque en la que Montañez lleva viviendo desde hace cinco años, y desde donde ha contado cómo es su nueva vida.

"De repente tenía un trabajo que todo el mundo hubiera pensado que era maravilloso y una vida que, vista desde fuera, podría parecer idílica, pero había algo que dentro no estaba funcionando", se ha sincerado la que fuera presentadora de El Intermedio.

Tras ocho años en televisión, la periodista llegó a cuestionarse su vida. "Yo me preguntaba: ¿ya está? Ya tengo lo que quiero, ¿no hay más?", motivo por el que decidió hacer un parón y cambiar radicalmente su estilo de vida.

"Tengo una casa sencilla que me han prestado, y soy mucho más feliz que viviendo en una casa de 200 metros cuadrados", ha manifestado.

Su nueva vida, más austera, le ha hecho valorar algunas comodidades que hasta ahora había pasado por alto, como el agua corriente o la electricidad. "Estuve un año y medio viviendo con velas, no había electricidad, había agua corriente, pero no había agua caliente", ha contado. Finalmente, optó por instalar un equipo fotovoltaico al ver que le salía "más rentable" que las velas.

Entre otras nuevas tareas, la periodista también ha contado que también invierte una hora al día para cortar leña. Montañez ha asegurado que no se siente sola en esta nueva vida, ya que su "conexión con la naturaleza es 24 horas al día".

Escribir también forma parte de su rutina diaria, ha revelado: "Después de comer me siento a escribir y no me levanto hasta las once de la noche".

No obstante, su vida en el bosque no ha sido siempre un camino de rosas, ya que ha contado que también ha pasado momentos duros, "de fiebres muy altas", ha dicho. "Creía que lo sabía todo y que era tan estúpida como para creer que era lo suficientemente inteligente como para valerme sola, empecé a coger hierbajos y caí enferma grave cuatro días".

Por otro lado, Montañez ha reconocido que echa de menos "el contacto con la piel de otra persona" y ha bromeado sobre "el continuo momento duro" que vive: "Todavía soy joven y aquí no hay sexo... a no ser que te gusten mucho los árboles".

Respecto a si volverá algún día a la ciudad, Montañez ha admitido que todavía no lo sabe. En todo caso, la periodista no se arrepiente de vivir allí: "Para mí esta casa ha sido volver al vientre materno, volver a gestarme".