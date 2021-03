Iglesias esgrime la Constitución para exigir regular el alquiler y avisa a Ayuso: "Vamos a levantar alfombras"

Aún quedan unos días para que comience la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, pero Pablo Iglesias ya ejerce de candidato de Unidas Podemos mientras, a la vez, sigue presionando para aprobar la regulación de los alquileres antes de dejar el Gobierno. Este domingo, el todavía vicepresidente segundo se apoyó en la Constitución para lanzar un mensaje al presidente Pedro Sánchez: regular el precio del alquiler, como prometió el PSOE, "es la única forma de revertir una estructura económica y política corrupta".

Iglesias dejó claro hace unos días, cuando anunció su candidatura, que su objetivo fundamental en el mes que le queda en el puesto de vicepresidente será dejar encarrilada la limitación de los precios de los alquileres. La negociación con los socialistas lleva semanas encallada, y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos ha redoblado su apuesta por no aprobar ese mecanismo presentando formalmente una propuesta para bajar impuestos a los propietarios que rebajen el precio de los arrendamientos.

Por ello, este domingo Iglesias se centró precisamente en hablar de la vivienda en su primer mitin de precampaña. El líder morado solo cargó expresamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que Unidas Podemos pretende polarizar durante toda la campaña. Pero sus críticas a quienes "solo consideran la vivienda como un bien de mercado" también señalaban indirectamente al PSOE.

"Regular el mercado del alquiler es la única forma de revertir una estructura económica y política corrupta, por eso hay algunos que están tan nerviosos", denunció Iglesias, que aseguró que "hablar del derecho a la vivienda es entrar en cómo se han formado las oligarquías" y en "cómo están defendiendo sus privilegios" contra el "interés general". "Las oligarquías consideran el artículo 47 de la Constitución", el que consagra el derecho a una vivienda digna, "un artículo comunista", espetó el líder morado, que aseguró que a "los que querrían que la vivienda solo fuera un bien de mercado hay que decirles 'Constitución".

Iglesias argumentó que la limitación de precios del alquiler no solo beneficia a los inquilinos, sino también a la economía en general, y que solo pierden con ella los grandes tenedores de vivienda. "Cada euro que una familia tiene que pagar a un alquiler abusivo es un euro que no se gasta en el bar, en la panadería, que no va al consumo, que es una de las claves en una sociedad de mercado", razonó el líder de Unidas Podemos. Es más: según aseguró, "con un sistema de regulación de alquileres lo que se consigue es que los negocios de los emprendedores" funcionen.

Por ello, Iglesias se mostró convencido de que su formación se impondrá al PSOE en la lucha que existe en el Gobierno por esta cuestión. Lo firmado en el pacto de coalición, insistió el vicepresidente, es "ley", y "pacta sunt servanda". Pero, además, Iglesias sostuvo que los socialistas tendrán imposible sacar adelante en el Congreso una ley de vivienda que no incluya este mecanismo de regulación de precios porque sus socios parlamentarios no se lo van a permitir.

"Historia de la corrupción"

Para el candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, la gestión de la política de vivienda en España refleja la "historia de la corrupción", que llevó a grandes constructores a financiar la caja B del PP. Por ello, sostuvo, "lo que se juega en las próximas elecciones es avanzar de una manera más democrática" y que "la vivienda sea lo que la Constitución dice que es".

En esa línea, Iglesias cargó contra Ayuso, a la que calificó de "presidenta en desobediencia frente a la justicia, porque se niega a acatar la sentencia que le obliga a recuperar para lo público las 3.000 viviendas sociales que malvendieron al fondo buitre Azora-Goldman Sachs". "Por eso están tan nerviosos. Saben que, si nosotros gobernamos en la Comunidad de Madrid, vamos a levantar las alfombras y es más que probable que la señora Ayuso, al igual que Cifuentes, al igual que González, al igual que Aguirre, acabe imputada o en la cárcel", zanjó.