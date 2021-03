Rocío Carrasco, contundente sobre Antonio David: "Es un ser diabólico y egocéntrico"

Harta de todo lo que se ha dicho y especulado sobre ella, Rocío Carrasco ha puesto fin a su silencio en una serie documental que emite Telecinco, titulado Rocío: contar la verdad para seguir viva. Tras la grabación del documental, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado y ha explicado los motivos que la llevaron a dar el paso tras más de dos décadas guardando silencio.

En este sentido, Rocío Carrasco ha asegurado que no se identifica con lo que se ha contado de ella "en los últimos 20 años". "Yo no soy esa persona, yo no soy eso", ha indicado.

Respecto a quién es el culpable de haber proyectado esa imagen sobre ella, Rocío Carrasco ha señalado a Antonio David Flores, a quien ha definido como "un ser que lo que ha hecho durante mucho tiempo ha sido intentar destrozarme y acabar conmigo, pública y personalmente".

En este sentido, Carrasco ha reconocido que se siente "muy maltratada" y que ha "tenido miedo a vivir la vida que me estaban haciendo vivir".

La hija de Rocío Jurado ha sido muy contundente con Antonio David Flores al afirmar que en este documental sobre su vida se verá "el perfil de un ser egocéntrico, de un ser diabólico, pero todo a través de la verdad".

Para Rocío Carrasco, lo peor que le está tocando vivir "no es la ausencia" de sus hijos, sino "el porqué de la ausencia, y cómo se produce la ausencia, y qué provoca esa ausencia y en qué condiciones". El causante de la brecha entre ella y sus hijos es, a su entender, Antonio David Flores, "el que, por desgracia para mí, es su padre".

La hija de Rocío Jurado ha explicado además por qué ha decidido ahora contar su historia. "Hay un momento en mi vida donde yo toco fondo, y después de ese momento me doy cuenta de que esto tiene que cambiar y de que las cosas tienen que cambiar y se tienen que saber. Lo hago porque ya no tengo miedo", ha dicho.

"Ya está bien de linchar, ya está bien de ponerme en un mercado público e irme quitando cada día partes de mí, y arrancándomelas", ha manifestado a continuación.

Rocío Carrasco ha considerado además que sus dos hijos "han sido víctimas de su padre" durante todo este tiempo, y ha justificado su silencio porque "no quería que sufrieran".

Tras este documental, Carrasco espera "poder empezar a vivir con normalidad, dejar de tener ese pánico y ese terror a levantarme por la mañana".