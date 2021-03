La Policía Local propone para sanción a 83 personas por incumplir las medidas sanitarias este sábado

En concreto, 19 personas fueron propuestas para sanción por no hacer uso de la mascarilla; 6 por fumar sin mantener la distancia; 37 por no respetar el toque de queda; y 21 por hacer botellón y no respetar el límite de reunión de seis personas, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

La verificación del cumplimiento de los horarios de cierre en los establecimientos de hostelería permitió detectar además un local que se encontraba en funcionamiento en la zona del Carbayedo, con varios clientes consumiendo en la parte trasera del establecimiento fuera del horario permitido.

La Policía Local dispuso este sábado un amplio dispositivo policial orientado en parte al control de las medidas sanitarias en la zona centro, el control sobre las concentraciones de vehículos tanto en la zona del PEPA como en la zona de calle Somaly Man y establecer puntos de verificación de alcohol y drogas en las entradas y salidas del municipio.

El balance en cuanto al control de las concentraciones de vehículos y los puntos de verificación se saldó con tres conductores denunciados por conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentaria, y otros cuatro por hacerlo con presencia de droga en el organismo.

Otros diez fueron denunciados por temas relacionados con sus vehículos o permisos de conducir. Por otra parte, a las 23.10 horas los agentes detuvieron, por un delito contra la seguridad vial, a un hombre de 37 años por conducir un turismo por la avenida de Cervantes con una tasa de alcohol de 0,76 y 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.