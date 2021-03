Elsa Pataky revela el secreto del éxito de su matrimonio con Chris Hemsworth y si volverá a España algún día

Forman una de las parejas más sólidas (pese a los rumores) del panorama cinematográfico mundial y además, están en un momento dulce de sus carreras. Elsa Pataky y Chris Hemsworth son dos celebridades que acaban de cumplir 10 años de casados. La actriz española ha concedido una entrevista al Sydney Morning Herald australiano, donde revela algunos detalles de su vida.

La madrileña fue preguntada acerca del secreto del éxito de su relación: "Tienes que esforzarte mucho en el matrimonio; no creo que todas las parejas sean perfectas. Requiere paciencia, comprensión, mucha conversación, llegar a conocer a la otra persona, conocerte a sí mismo y lo que haces mal".

"Se trata de no dejar que el orgullo se interponga en el camino. Nos esforzamos por hacer cosas juntos sin los niños. Buscamos tiempo para nosotros mismos como pareja", reveló Pataky, de 44 años.

"Llega un punto en el que también quieres trabajar, no solo estar en casa con los niños"

El Morning Herald también le preguntó si está en sus planes regresar a España alguna vez: "Siempre me preguntan cuándo volveré a España. Y digo: algún día. Me encanta España, pero me encanta Australia, y poder trabajar aquí también es increíble. Los australianos me han adoptado y me siento muy querida por ellos; tenemos un sentido del humor similar. A todos los españoles que vienen aquí les encanta".

Elsa Pataky se está preparando para un papel de superheroína en la película Interceptor, de la que Chris Hemsworth es productor. "La historia trata sobre una mujer motivada que no tiene nada que perder y obtiene lo que quiere. Es un papel que a menudo se les da a los hombres, pero vemos que más van a las mujeres, lo que demuestra que somos capaces de mucho más de lo que pensamos. Es genial que mi hija me vea como una mujer fuerte y que salva al mundo. Hasta ahora, ha visto a su padre como un superhéroe, lo cual es genial, pero ahora es mi turno", dijo la actriz.

El papel ha requerido un gran esfuerzo en el plano físico: "Esta película requiere mucho movimiento y hay muchas escenas de lucha. He estado entrenando con Ross Edgeley, quien se dedica a fortalecerme. Trabaja con pesas y me tiene haciendo flexiones con una mano. Hago de cuatro a cinco sesiones a la semana y como un poco más ganar músculo", confiesa la actriz.

Aún así, Elsa tiene su propia rutina: "He aprendido a comer de manera saludable a lo largo de los años y es solo una parte de lo que soy. Me tomo algunos días de saltarme la dieta a la semana y los compenso yendo al gimnasio o montando a caballo. Nada supera a las endorfinas matutinas después de hacer ejercicio. Te sientes mejor y sabes que vale la pena".

Durante los últimos años, Elsa ha estado alejada de la gran pantalla para cuidar a su hijos, India Rose, de 8 años, y los gemelos Tristan y Sasha, de 6. "Llega un punto en el que también quieres trabajar, no solo estar en casa con los niños. No siempre es posible hacer ambas cosas a la misma velocidad. Encontrar el equilibrio es un proceso por el que todos pasamos", explica.

"Tuve la suerte de quedarme en casa y estar allí para ellos cada segundo de sus primeros años. Escribí un libro, me puse en forma y encontré otras formas de trabajar. También fue el momento de brillar de Chris y estaba bien con eso. Sabía que mi hora llegaría de nuevo. Hacer lo que amas es importante para tu cordura como madre. Deberíamos estar muy orgullosas de ser madres, es el trabajo más difícil del mundo", sentenció.

El apoyo de Chris

Respecto al apoyo de su marido a su relanzamiento en el cine, Pataky confiesa que "Chris siempre me ha presionado para que siga trabajando porque sabe que eso me hace feliz. Siempre está de mi lado. Me dice que no haga las cosas a medias, sino que me comprometa hasta el final. No quiere que me arrepienta de nada. Él es un gran apoyo".

Pero a veces, como en todas las parejas, tienen sus momentos de roce: "Hay pequeñas cosas que no nos gustan el uno del otro y por las que nos molestamos, pero detrás de todo eso hay mucho amor. Cuidar a alguien tanto como él te quiere a ti es lo que te ayuda a superar esos momentos".

"Me pongo de mal humor y tengo un temperamento español y Chris siempre dice: '¿Quién es esta chica?' cuando entro en ese espacio. Él es como, 'Dios mío, Elsa'. Hay cosas que no nos gustan el uno del otro, pero no nos centramos en ellas. No somos perfectos", confiesa la actriz.

Además de Interceptor, Elsa Pataky va a trabajar en el musical Carmen, inspirado en la obra de Bizet: "Conocí al director Benjamin Millepied a través de su esposa Natalie Portman, que estaba trabajando con Chris (en Thor). Me dijo que estaba filmando Carmen en Sydney y yo le dije que quería leer el guion. Tenía un papel en mente para mí. También me encanta que mi actriz favorita, Rossy de Palma, esté en ella; me muero de ganas de trabajar con ella".