Terelu Campos, sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco: "Me supone un dolor infinito"

La colaboradora de Telecinco Terelu Campos ha hablado por primera vez abiertamente del intento de suicidio de Rocío Carrasco, a quien siempre ha apoyado y que ahora ha decidido contar su historia en la serie documental sobre su vida titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La hija de María Teresa Campos se ha mostrado feliz de que Carrasco rompa su silencio tras más de 20 años "de mentiras". "Siento alegría porque era algo que muchas de las personas que la queremos creíamos que el silencio había sido suficiente durante un tiempo, pero, pasado ese tiempo, ya el silencio estaba siendo perjudicial", ha afirmado en Viva la vida.

En palabras de Terelu Campos, la hija de Rocío Jurado "no ha vivido, ha sobrevivido y mal vivido".

Tras la grabación del documental, Carrasco llamó a Campos para contarle que había decidido dar el paso: "Me llama y me dice 'ya ha pasado, ya lo he hecho, quiero que sepas que ya he hablado, lo he contado todo y de esta manera y en este formato'. Yo me puse a llorar y luego le dije que estaba contenta y que lo tenía que hacer por sí misma, por ella, por ella (en referencia a Rocío Jurado), por Fidel y por todas las personas que hemos estado a su lado cuando nadie ha dado un duro por ella".

En este sentido, Terelu se ha referido al punto de inflexión en la vida de Rocío Carrasco que ha hecho que ahora haya decidido romper su silencio, y que Jorge Javier Vázquez describió en Sálvame de la siguiente manera: "Hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y, tras años de pensamientos persistentes de querer matarse, decide hacerlo".

Terelu Campos se ha referido a este suceso como "un dolorosísimo momento", pero no ha querido entrar a hablar del tema y ha explicado a Emma García por qué.

"Yo he hablado con el director y con todos mis compañeros y le he dicho que no puedo hablar de este tema. Me supone un dolor infinito, insoportable. He hecho un pacto conmigo misma de no rascar en este tema. Quiero hacer como que no ha ocurrido nunca, lo necesito", ha dicho visiblemente emocionada.

Para Terelu Campos, la clave de por qué Rocío Carrasco ha querido contar ahora todo lo que ocurrió es que "no tiene ningún miedo". Según ha explicado la colaboradora, "durante un momento de su vida ha tenido miedo a hablar, porque había creído que el silencio era lo mejor, pero en la intimidad nunca ha sido así. Yo siempre he dicho que, cuando habéis preguntado por ella, que ella no estaba bien", ha indicado.