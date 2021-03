La supuesta amante de Iker Casillas, en 'Sábado Deluxe': "Es mentiroso, tacaño y desleal"

Desde que se conoció la separación inminente entre Iker Casillas y Sara Carbonero, la prensa rosa estudia todas las posibles causas detrás de que se tomara la decisión. Este sábado, Ruth, la supuesta amante del futbolista, acudió al Deluxe para dar su versión de los hechos. "La imagen del portero puede cambiar para siempre", adelantó el formato.

La mujer, que dice haber pasado seis años junto a Casillas, dijo muy pocas lindezas del deportista, y de él dijo frases como que "nunca respetó a sus parejas", o que era "mentiroso, tacaño y desleal". Sobre el inicio de la relación, fechada entre 2002 y 2008, recordó:

"Él vino, se acercó y me pidió su teléfono. A los dos días, recibo su primera llamada. Él vivía con sus padres, en Boadilla, y yo con los míos. Le molestaba hasta la presencia de mi portero, era muy paranoico".

Además, Ruth aseguró que no solo el portero, sino que los amigos de Casillas sabían de la relación entre ambos. Pese a las críticas, tuvo claro lo que vio en él para comenzar la relación: "Me enamoro de él porque lo admiro y es buen chaval, pero veo mentiras. Me quedaba a dormir cuando sus padres no estaban y sus amigos me decían que me estaba engañando. Me mentía cuando decía que la iba a dejar".

"Es muy tacaño. Realmente, tan solo me ha regalado camisetas y guantes firmados. Muchas veces dejaba por hacer mis cosas cuando le venía bien a él y si a mí me apetecía verle o hablar, siempre se excusaba diciendo que no podía o que había quedado para jugar al mus con sus amigos. Con 25 años, me enamoré de él. Es muy desconfiado y bastante raro con algunas cosas", aseguró.

"Ha llegado para nosotros una fecha puntual y nunca ha tenido un detalle. Nunca. He sido engañada", recordó con amargura. Además, especificó que, al inicio de su relación, Casillas estaba con Laura, y después con Eva González.

"Él era muy celoso. Y yo pensaba que él, con la madurez, cambiaría. Me han llegado comentarios de que ha estado con más chicas conocidas", dijo. Además, Ruth sostuvo que el deportista no sabe gestionar su dinero. "Es normal que los padres quisieran llevar su dinero. El padre no quería que se le fuera la cabeza. Hubo un tiempo en que los padres le dieron un sueldo mileurista. Él me daba a entender que estaba atado de pies y manos", concluyó.