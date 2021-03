Tu horóscopo diario: domingo 21 de marzo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 21 de marzo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ya no sabes qué decirle a una persona con la que no te apetece mucho seguir en contacto. Pero si no lo quiere entender, no te queda otro remedio que cortar todas las amarras, empieza por no coger el teléfono. No te conviene seguirle el juego.

Tauro

No vas a perder la esperanza en encontrar algo que buscas con mucha determinación como un trabajo distinto o una nueva oportunidad en el que tienes. Hoy, lejos de las obligaciones cotidianas, te plantearás una nueva estrategia bastante inspirada.

Géminis

Querrás decirle a una persona querida o a tu pareja, lo importante que resulta para ti y si te cuesta hacerlo con palabras, prueba con un detalle que resuma todo eso que estás pensando y que sientes. Será un gesto que te van a agradecer mucho.

Cáncer

La luna creciente en tu signo hoy va a proporcionarte una oportunidad de remontar ciertos asuntos y ver muchas cosas positivas. Ganas en ambición y en una manera de contemplar la realidad mucho más interesante. Lo notarás enseguida.

Leo

Ya falta menos para que vuelvas a encontrarte con alguien a quien hace mucho que no ves o a retomar una actividad que echas de menos. Tu salud mejora mucho y te sientes con más fuerza. No debes dejar de escuchar los consejos profesionales.

Virgo

Hay asuntos que reclaman tu atención y que probablemente estén alejados de tu lugar habitual, de donde vives, pero que te tienen algo en tensión porque aún no has encontrado la manera de solucionarlos. Es posible que tengas que renunciar a ciertas cosas.

Libra

Una persona conocida, aunque no demasiado, te da una pista que debes seguir para encontrar un trabajo o mejorar de alguna manera el que tienes. Debes agradecérselo con sinceridad y sin pensar que exageras si se lo dices varias veces. Será importante.

Escorpio

En contra de tu actividad acostumbrada, que es bastante, ya que te gusta ir de acá para allá muy frecuentemente, hoy te vas a encontrar con cierta pereza para todo. Pero será algo pasajero que se irá con descanso. Procura tomarte el día para frenar un poco.

Sagitario

El contacto con personas mayores será hoy algo muy a tener en cuenta porque es cierto que vas a tener una corriente de afecto poderoso con ellos en las dos direcciones. Hay alguien que te quiere mucho y hoy te lo va a demostrar.

Capricornio

Es probable que tengas que asumir cierto trabajo que en otras ocasiones está más repartido, pero hoy alguien te traslada sus labores por algún imprevisto y no podrás hacer otra cosa que responsabilizarte de ello. Hazlo con paciencia.

Acuario

Estarás especialmente pendiente de un familiar porque te preocupa su estado de salud. Pero debes respirar con tranquilidad porque todo saldrá bien finalmente. Es cuestión de tener algo de calma y no dejarse llevar por lo negativo.

Piscis

Alguien te contesta a una carta que has enviado pidiendo algo concreto, quizá no para ti, sino para alguien cercano como un hijo o una hija. La respuesta te va a llenar de satisfacción porque abre la puerta a la solución de ciertos problemas.