Ayuntamiento entrega los premios de las seis muestras artísticas de Marbella Crea 2020

El concejal de Juventud, Enrique Rodríguez, ha destacado la acogida del certamen, al que se han presentado más de un centenar de obras de forma online y ha anunciado que la próxima semana se presentarán las becas Marbella Crea "para nuevas ideas culturales que permitan que el municipio siga creciendo en creatividad". Además, ha apuntado que la edición 2021 de este programa se publicará en mayo, donde se buscará el regreso al formato presencial.

"La pandemia nos ha hecho retrasar la resolución del concurso y que se haya tenido que realizar sin las muestras o a puerta cerrada, pero desde el Ayuntamiento no queríamos dejar pasar la oportunidad de seguir fomentando la creación y el talento joven en un año tan difícil", ha afirmado.

Por su parte, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha señalado que los jóvenes "son el presente y el futuro" y los ha animado a continuar participando en certámenes como este, "que suponen un rayo de esperanza en estos tiempos convulsos que estamos viviendo". Además, el teniente de alcalde, acompañado del director general de Juventud de San Pedro Alcántara, José Antonio Moreno, ha apuntado que desde el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza "queremos seguir apostando por la acogida de eventos".

Los premios por cada muestra son de 600, 400 y 200 euros, concedidos al primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente. Además, la entrega de los galardones ha contado con la actuación de Andrea Muñoz ganadora de Artes Escénicas con la obra de danza 'Memories' y la actuación de un rap-trap de Tania Erdozain, que es el primer premio de la muestra de intérpretes con su obra 'Ira que rabia'.

Así, dentro de la muestra de Fotografía, los ganadores han sido 'Amanecer' de Alejandro Hoces Guillén, primer premio; 'Soledad' Melisa Canic, segundo premio; y 'Contratiempo' de Irene Corroto Blázquez, tercer premio. En la muestra de Literatura el podio ha estado integrado por 'Código morse' de Camila Zavia Martínez, 'Te espero en casa'de Kesia Disaya García García, y 'El principio del fin' de Pablo González Martín. Además, las tres obras ganadoras en Artes Plásticaas han sido: 'Flores en el mar' de Luna Lorenzo, 'The fault in our stars' de Anastasiya Noha, y 'Venus enmascarada' de Sofía Hernanz Sepúlveda.

Por otro lado, en la muestra de Videocreación el primer premio ha sido para 'Monotonía' de Camila Zavia Martínez, segundo premio para 'La casa de la memoria' de Ángel Mariscal Herrera, y el tercero para 'Goosebumps' de Carolina Rubiales. En Intérpretes Musicales se ha premiado a 'Ira que rabia' de Tania Erdozain Muñoz, 'Eres tú (Remix)' de Mario Recio Lima, y 'Like Im Gonna Lose You (Cover)' de Salma Dakir-Allah Henou. Por último, en Artes Escénicas: 'Memories' de Andrea Muñoz López, 'Navidad Covid' de Kesia Disaya García García, y 'Aires de libertad' de Diba Alsadai Mohseni Rayeni Safa