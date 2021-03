Robles lamenta que el anuncio del Gobierno de 50 millones para las canalizaciones de Rules fue "un camelo"

En un comunicado, Robles pide al Gobierno "menos anuncios a bombo y platillo" y reclama la agilización de los plazos para la construcción de los distintos tramos, ya que "después de 20 años y del agravio, los granadinos no queremos más promesas, queremos hechos".

"No queremos grandes titulares de prensa, queremos obras. No queremos que el PSOE nos siga vendiendo agua, agua ya hay en la presa. No queremos que el PSOE siga tomándonos el pelo, queremos la puesta en marcha de los proyectos constructivos y la inversión necesaria para cumplir de una vez por todas con Granada y su Costa Tropical", ha añadido.

Robles ha hecho estas consideraciones tras formular esta semana una pregunta en la Cámara Alta para conocer "con cargo a qué partida presupuestaria, y anualidades, se va a llevar a cabo esa inversión y cuáles son los plazos previstos para su ejecución".

El senador del PP ya había interpelado al Gobierno por escrito en diversas ocasiones, pero ante la falta de respuesta, ha reiterado la solicitud de información de forma oral en la Comisión de Transición Ecológica.

Así, ha estimado, a raíz de la contestación del secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, que "al menos hasta septiembre de 2022 no se licitarían las obras previstas con cargo a dicho anuncio del Gobierno, y que se corresponden con el desglosado número nueve".

Se ha referido así a la contestación del secretario de Estado según la que, indicó citando dicha respuesta, el 22 de noviembre se publicó en la plataforma de contratación del Estado el anuncio de Acuaes de licitación del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto del desglosado número 9 de las conducciones derivadas de la Presa de Béznar-Rules, con un presupuesto base de licitación de 922.353,86 € y un plazo de ejecución de 18 meses.

La apertura de las ofertas económicas tuvo lugar el 23 de febrero de 2021. Actualmente, "este contrato está en fase de adjudicación y, una vez formalizado, se iniciará la redacción del proyecto", según informa.

"Tenemos una gran piscina en la presa desde 2003. Todos los días se desperdician cinco metros cúbicos al segundo, 432.000 metros cúbicos al día. Catorce mil hectáreas de cultivo de alto rendimiento que se podrían estar regando, la creación de muchos puestos de trabajo. Es un lujo que no nos podemos permitir y que tiene que ser una prioridad para el Gobierno. Les aseguro que para el Partido Popular sí lo es", concluyó Robles.