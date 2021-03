Una fotografía de Jorge Cabrera de la imagen del nuevo Cristo Resucitado, cartel del Semana Santa de Ciudad Real

La alcaldesa ha señalado que esta será una Semana Santa "especial" en lo personal, porque el COVID-29 ha afectado a muchas familias, entre ellas la suya. "La viviremos de forma especial, la Semana Santa será distinta, pero será semana Santa. No nos vamos a olvidar de lo que tenemos que vivir. En sus casas seguirá oliendo a torrijas, a potaje, seguiremos rebozando bacalao, y seguiremos rezando en los templos, pidiendo salud, que es lo que hemos pedido siempre, pero en estas circunstancias es más necesario que nunca", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Ya son dos Semanas Santas sin poder disfrutar en la calle. Pero el Ayuntamiento estará siempre a su lado. Tenemos ya las instalaciones que hemos hecho con todo el cariño y el esfuerzo para que sea un espacio digno para la Semana Santa de Ciudad Real. Las llaves os las hemos entregado, pero eso no significa que nos olvidemos de lo que hay allí, porque sois guardianes de un valioso patrimonio para la ciudad, de algo que mostramos con orgullo a todo aquel que nos quiera visitar. Seguiremos trabajando de vuestra mano, porque la Semana Santa es la semana grande de Ciudad Real, uno de los elementos más destables del ámbito cultural y turístico de Ciudad Real y es la raíz de nuestras tradiciones", ha argumentado.

De su lado, la presidenta de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real ha reconocido que aún se viven "días de incertidumbre" y que ha sido "un año muy duro". "El año pasado de un plumazo nos arrebataron no la Semana Santa, sino las salidas procesionales y nuestros quehaceres en las calles, y este año hemos tenido que tomar la difícil decisión de suspender las salidas procesionales por responsabilidad y por el bien de todos", por lo que ha invitado a vivir la Semana Santa desde las parroquias.

Gómez ha agradecido el apoyo de la Diputación y del Ayuntamiento de Ciudad Real en un tiempo "récord" para poder presentar este cartel. "Semana Santa va a haber. La Semana Santa da comienzo en breve. Y es un momento para que podamos disfrutar de ella. Aunque no podamos sacar nuestros titulares a la calle, tenemos un gran patrimonio que este año vamos a poder disfrutar en nuestras parroquias, y también en el Guardapasos".

De su lado, el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, ha valorado cómo desde la Asociación de Cofradías han sabido programar los actos con responsabilidad, entendiendo que la prioridad es derrotar al virus, y que termine la pandemia. "Pero eso no quita que podamos disfrutar la Semana Santa, porque la fe y la tradición estarán presentes en todos los actos que se van a realizar. Será una Semana Santa diferente, pero con responsabilidad para que más pronto que tarde podamos programar la edición el año que viene, y probablemente las cofradías volverán a procesionar por las calles de Ciudad Real".

El delegado de Hacienda de la Junta, Francisco Pérez, transmitía la enhorabuena a la nueva presidenta de la Asociación en nombre del gobierno de Emiliano García-Page, recordando la presentación del cartel oficial de cuando faltaba una semana para la declaración del Estado de Alarma y del confinamiento domiciliario, que no podíamos intuir. "Haces semanas que asumimos que esta primavera tampoco habría procesiones, pero esto no significa que no haya Semana Santa. Al contrario: los creyentes no necesitan que se represente la pasión y muerte de Jesús en las calles porque su sentimiento religioso va con ellos en todo momento y en todo lugar".

En el acto han estado presentes representantes de los grupos políticos socialista, ciudadanos, PP y Vox, junto a los hermanos mayores de las Hermandades de Ciudad Real, así como representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.