Pedro García Aguado estalla contra 'Hermano mayor' tras las declaraciones de Dakota Tárraga

El presentador Pedro García Aguado, conocido por el programa Hermano mayor, ha cargado duramente contra la directora de este formato y se ha pronunciado también sobre las polémicas declaraciones vertidas por una de sus participantes, Dakota Tárraga.

En una entrevista en el canal de Twitch del cantante Naím Thomas, García Aguado ha hablado sin tapujos de su drogadicción y ha criticado duramente al programa de Cuatro que él presentaba.

"Con 14 años empecé a consumir, la típica broma de los porros y el alcohol, pero llegó un momento en el que ya no me afectaba, ya había desarrollado tolerancia", ha confesado. "Me enganché de muy joven, seguía haciendo deporte, pero la adicción se iba instaurando y ya incumples con tu profesión, vas faltando a entrenamientos y no tienes esa capacidad de freno de autocontrol", ha añadido el exjugador de waterpolo.

"Yo toqué fondo, y no me había dado ni cuenta. Es por ello que con el tratamiento quise formarme como terapeuta para poder ayudar a los que más lo necesitaban", ha indicado García Aguado.

Respecto a su etapa como presentador de Hermano mayor, el terapeuta ha indicado cómo se seleccionaban a las familias que allí aparecían: "Los parámetros para coger el caso era si el chico o la chica se iban a enfrentar a mí. Si no se iba a enfrentar a mí, no lo querían. Tenía que haber chicha".

Aunque lo que pasaba en el programa "era todo real", el presentador ha admitido que a lo largo de sus siete temporadas el formato se fue "desvirtuando".

En concreto, ha contado un caso que le dejó huella. "Era un joven muy adicto a las drogas. Antes de empezar a grabar, dije que ponía mi cara y mi firma a ese programa si este chico entraba en un centro de drogodependencia tras los 10 días de grabación. Me dijeron que así lo iban a hacer. Tuve que pagar yo con mi dinero el ingreso de ese chaval en un centro", ha indicado.

BRUTALES declaraciones de @pgaguado sobre "Hermano Mayor". Hablamos de todo: Waterpolo, Drogas, Televisión, "Hermano Mayor", Dakota... Agradecerte tanta verdad y tanta sinceridad. Nos dejó 😳 pic.twitter.com/5pEWnx610N — Naim Thomas (@NaimThomas) March 18, 2021

"Fue en el tercer año de Hermano mayor", ha recordado García Aguado, que en aquel momento se enfadó con la directora del programa, que posteriormente despidieron.

"Ese chico se escapó del centro terapéutico y apuñaló a su abuela porque tenía dos bolsas de marihuana en casa. Esos no se van a acordar de la hija de puta de la directora ni de Cuatro. Al que van a culpar es a Pedro García Aguado", ha denunciado el expresentador del formato televisivo.

"Luego la cadena, rápidamente, quitaba el programa de antena, pero ya había hecho su dinero", ha criticado García Aguado.

El presentador también se ha pronunciado sobre las declaraciones hechas por Dakota Tárraga, una de las participantes más conocidas del programa, que aseguró en una entrevista en TeveCat que en Hermano mayor "me dieron de consumir para ver cómo era mi actitud verdadera".

"Ella dijo que su problema era el alcohol, y ahí creo que se equivoca, porque yo no la fui a tratar del alcohol", ha aclarado el presentador. "El programa lo que hizo fue ayudarla a resolver un duelo que tenía con su hermano", ha añadido.

"Una cosa es que te den (alcohol), y otra cosa es que te permitan, que es lo que ocurrió. Es cierto que posiblemente la productora pagase lo que se hubiese tomado en el bar o en la discoteca. Se bebía dos cervezas y le sentaba fatal, y así de vino a mi primer encuentro con ella, porque venía de grabar esas escenas", ha explicado.

"Yo, por la parte que me toca, estoy tranquilo", ha reconocido García Aguado, que ha añadido que declaraciones como las de Dakota Tárraga "dañan un poco la imagen del programa, y la gente no se acuerda del equipo, sino de mí".