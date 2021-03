Risto Mejide emociona a Edurne con sus palabras en 'Got Talent': "Me has superado como jurado"

El presentador de Todo es mentira y jurado en Got Talent, Risto Mejide, ha sorprendido en este último programa a su compañera Edurne, a quien ha logrado emocionar con sus palabras sobre su evolución como jurado del concurso.

Ha sido en la valoración tras la actuación de Óscar cuando Mejide ha querido alabar a la cantante de la siguiente manera: "Quiero aprovechar para destacar la historia de una chica a la que yo conocí. La conocí como jurado", ha comenzado diciendo Mejide.

Según el presentador, "al principio no se atrevía a dar un no, no se atrevía a llevar la contraria al resto de jurados". Sin embargo, "con el tiempo", ha añadido Mejide, "no solo ha ido creciendo, sino que me ha superado".

Acto seguido, Risto Mejide ha asegurado que "en estos momentos mi trabajo aquí ha terminado. Y me siento tan orgulloso que voy a ceder mi última votación a esa chica", ha dicho, antes de dar paso a una emocionada Edurne.

La cantante no ha podido contener las lágrimas y le ha agradecido su dedicatoria antes de fundirse en un abrazo con su compañero. "No es verdad, tú no has terminado aquí nada", le ha dicho Edurne.

Se nos ha metido algo en el ojo 😭 #GotTalent10https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/oiUg1adyIy — Got Talent España (@GotTalentES) March 20, 2021

A pesar de las palabras de Risto, en las que cedía su voto a Edurne, la cantante se ha negado a votar en el lugar de su compañero y ha insistido en que fuera el publicista quien valorase la actuación de Óscar, a quien Dani Martínez había dado un sí y Edurne, un no. Finalmente, Mejide ha inclinado la balanza al votar que sí.