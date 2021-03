Tudanca se pregunta "qué más humillaciones está dispuesto a soportar Cs" y le advierte: "Es la última oportunidad"

"Esta es la última oportunidad que tiene Ciudadanos de ser partícipe de ese cambio favorecer ese cambio y regeneración que necesitamos; es su última oportunidad", ha incidido.

Así lo ha indicado en su intervención ante el Comité Provincial del PSOE de Ávila, donde ha asegurado que el PP está haciendo "con todo el descaro" una "OPA hostil", a diferencia de "hace 20 años, cuando negaban, cuando compraban diputados y diputadas para cambiar gobiernos como con el 'tamayazo'".

"Ahora, con todo el descaro, dan ruedas de prensa para presumir de ello, no tienen propósito de enmienda, no van a cambiar", ha afirmado, al tiempo que ha llamado a "hacer todo lo posible para cambiar las instituciones y regenerarlas para tener gobiernos decentes".

En este sentido, Tudanca ha vuelto a pedir a Ciudadanos que apoye la moción de censura, "como partido que escucha el clamor social", puesto que "no hay más que darse un paseo por cualquiera de las calles de pueblos y ciudades para saber lo que piensan de este Gobierno de los señores Igea y Mañueco".

De igual modo, ha solicitado que "escuchen también a los suyos", que en privado o en público "les están diciendo que no vinieron aquí para esto, que no vinieron aquí para perpetuar en el poder a los mismos y para incumplir sus promesas y sus compromisos".

"El cambio va a llegar a Castilla y León, claro que va a llegar. Confío que el lunes, en todo caso, va a llegar", ha vaticinado, en lo que es "la última oportunidad que tiene Ciudadanos de ser partícipe de ese cambio y de esa regeneración".

Tudanca ha reconocido que "hay mucha gente honrada" en Ciudadanos, "muchos que dicen que no vinieron aquí para esto, para mantener al señor Mañueco" y al PP, por eso les ha pedido que "cumplan su palabra, la palabra que le dieron a los castellanoleoneses cuando se presentaron a las elecciones y comprometieron cambio y regeneración, lo que un día dijeron que eran".

Por otra parte, Tudanca ha asegurado comprender "la desazón" de los ciudadanos con "lo que está pasando en la política española en estas últimas semanas" y, a la vez, ha destacado la necesidad de "demostrar que hay otra manera de hacer política y una manera decente de ejercer el servicio público a los ciudadanos, y que eso está por encima de cualquier otra cosa".

"De eso va esta batalla, esta moción, de demostrar que se puede y se debe tener conciencia en política, que se puede y se debe luchar con limpieza para conseguir el gobierno de las instituciones y ponernos al servicio de la gente", ha aseverado.

A pesar de reconocer que "es difícil ganar" la moción de censura, se ha propuesto "luchar hasta el último minuto para que triunfe por esta tierra, por su presidente y por su futuro". "Sabemos que es difícil porque no luchamos con las mismas armas que el Partido Popular", ha afirmado, no por no ser iguales, sino porque no quieren serlo y porque no harán "cualquier cosa por conseguir el poder".

Tras incidir en que "nunca el fin justifica los medios", ha señalado que no llegarán al poder "a cualquier precio", pero sí harán "todo cuanto esté" en su mano "para devolverle el poder en Castilla y León a la gente a lo que votó la gente", porque se trata de que "triunfen los principios y de que triunfe la conciencia".

Por último, el secretario general de los socialistas en la Comunidad ha recordado las elecciones de 2019, cuando "nadie creía que el cambio fuera posible en Castilla y León; en una tierra gobernada durante más de tres décadas por el PP fuera posible una victoria electoral por el poder", y entonces hubo "una victoria electoral, un vuelco, un cambio", y se demostró que "lo imposible a veces es posible".