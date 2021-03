Ayuntamiento y ONCE firman un convenio que refuerza la integración de las personas con discapacidad

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha firmado este acuerdo de colaboración con el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en un acto celebrado en el Ayuntamiento, en el que también ha participado la directora de la Organización en la provincia, María Jesús Segovia.

El primer edil, acompañado de la concejala de Presidencia y primera teniente de alcalde, María Vázquez, ha calificado de "muy completo y ambicioso" este protocolo de colaboración que va a permitir aunar esfuerzos y recursos para, a través de programas y de acciones directas, mejorar la integración y la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Además mejorará el acceso en igualdad de oportunidades a la educación y el empleo, o al disfrute y la participación en actividades culturales y deportivas, o en cualquier otra actividad organizada en la ciudad de Almería.

Asimismo, ha puesto de relieve el "compromiso absoluto e irrenunciable del Ayuntamiento de cara a hacer de Almería una ciudad cien por cien inclusiva".

Igualmente, ha agradecido la ONCE "la extraordinaria labor que hace con tantas familias almerienses y su empeño por hacer bandera tanto de la solidaridad como de la inclusión".

Este acuerdo de colaboración aborda aspectos en materia de inserción laboral, accesibilidad, actividades culturales y deportivas, inclusión educativa, servicios y prestaciones sociales públicos, igualdad y voluntariado.

El convenio permitirá también la renovación de la concesión de la instalación en la vía pública de los quioscos de la ONCE para la venta de sus productos de juego social y prevé reforzar el trabajo conjunto entre la Organización y el Ayuntamiento para avanzar en la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas con ceguera o con deficiencia visual grave de la capital almeriense.

En este sentido, el delegado territorial de la ONCE ha destacado la "sensibilidad" del Ayuntamiento de Almería en su apuesta por la integración de las personas con discapacidad en general en la vida diaria de la ciudad y en su defensa de la accesibilidad.

"Iniciar este marco de colaboración nos exige y nos compromete a las dos partes a redoblar esfuerzos para conseguir que Almería sea un referente en términos de inclusión y accesibilidad en el conjunto de Andalucía", ha señalado.

A su juicio, los quioscos de la ONCE son "el mejor escaparate del edificio social que sustenta la ONCE" y consolidar su presencia en el ámbito de una urbe como Almería "contribuye decididamente a garantizar un modelo social, que es único en el mundo, y que solo es posible gracias a la confianza diaria que conceden los almerienses y los andaluces a ese pilar fundamental para nuestra labor social que es el cupón y los productos de juego de la ONCE".

La ONCE cuenta con 611 personas ciegas o con discapacidad visual grave en la capital almeriense y un total de 171 vendedores. Y en la provincia la ONCE cuenta con 1.046 afiliados y 375 vendedores.