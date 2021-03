Margarita Robles asegura que "Castilla y León necesita un cambio en clave de progreso"

Robles, quien ha recordado que fue diputada del PSOE por Ávila, ha afirmado que "siempre" ha sido "muy respetuosa con lo que hace el Partido Socialista en Castilla y León" y que es conocedora de que el secretario general del PSOECYL, Luis Tudanca, está "absolutamente comprometido con Castilla y León".

"Yo no voy a entrar en cuestiones internas que no me corresponden a mí, pero sí decir que Castilla y León necesita cambios en esta clave de progreso", ha concluido sobre este asunto en su visita a Salamanca.