Iglesias: "Mi impresión es que no va a haber elecciones generales anticipadas. Agotaremos la legislatura"

El todavía vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, ha rechazado este viernes los rumores de un adelanto de elecciones generales que se han empezado a escuchar esta semana, tras el anuncio de su salida del Ejecutivo y después de los convulsos días que vive el panorama político en España. "Mi impresión es que no va a haber elecciones generales anticipadas. Agotaremos la legislatura", ha asegurado Iglesias en una entrevista en el programa 'Las cosas claras' de TVE.

Cuatro días después de anunciar su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el líder de Unidas Podemos ha insistido en que se entiende muy bien con Pedro Sánchez y algunas de las diferencias de opinión que están trascendiendo, como el precio regulado del alquiler en la nueva ley de Vivienda, acabarán por solventarse y lo harán decantándose del lado de la postura que defiende la formación morada. "Va a salir adelante, es un acuerdo firmado por todos los españoles", ha aseverado, para añadir que bajo su punto de vista Sánchez "no puede permitirse" una reforma que "traiciona" el acuerdo de gobierno firmado y que "favorece" a los grandes propietarios de vivienda.

De hecho, el líder morado ha opinado que si el PSOE si aprueba la nueva ley de Vivienda con los votos del PP, Unidas Podemos "estaría más cerca de gobernar y de ganar las elecciones. "Yolanda Díaz estará más cerca de ser presidenta", ha augurado.

Iglesias también ha detallado que el líder del Ejecutivo entiende su salida para ser candidato en la Comunidad de Madrid y ve en ella una posibilidad de que PSOE y Unidas Podemos reediten la coalición que les llevó a La Moncloa, esta vez para que les dé las llaves de la Puerta del Sol. "Pedro Sánchez cree que este movimiento puede servir para que sumemos en la Comunidad de Madrid", ha asegurado el vicepresidente. "Tenemos que colaborar y entendernos", ha agregado.

Como ya hizo el lunes, cuando anunció que concurriría al 4-M, Iglesias ha afirmado que su adiós al Ejecutivo central se ha producido porque hoy por hoy se considera más útil en la política madrileña. El líder morado ha insistido en que dejará su acta de diputado y su puesto actual antes de que empiece la campaña electoral en Madrid, el día 18 de abril, y que saldrá "a ganar" los comicios autonómicos.

Iglesias ve "una posibilidad real" desalojar a Isabel Díaz Ayuso -a la que en algunos momentos de la entrevista se ha referido como "esta señora" a pesar de que ambos se conocen personalmente desde hace alrededor de una década- de la Puerta del Sol porque "ha cambiado el tablero" y hay partido.

"Va a ser difícil y vamos a tener que trabajar mucho", ha reconocido acto seguido, a la vez que ha pedido que se miren "con prudencia" las encuestas que se están divulgando estos días y que, en general, no otorgan al bloque de izquierdas mayoría frente al de derechas.

Con Díaz Ayuso y el PP se ha mostrado especialmente crítico. Sobre unas declaraciones en las que la presidenta madrileña decía que Iglesias "estaba acabado", le ha contestado que esto es algo que le han dicho "muchas veces" en los últimos tiempos, por ello le ha recomendado que no sea "arrogante", aunque ha añadido: "A lo mejor los que el 4-M están acabados son ellos".

"Es más que probable que cuando se investigue de verdad a Ayuso sea imputada y acabe en prisión", ha asegurado, a la vez que dicho que los populares son "peligrosos". "Cuando decimos que el PP es sinónimo de delincuencia y de crimen estamos diciendo la verdad. Que profascistas puedan gobernar es una amenaza enorme", ha zanjado.

Iglesias también ha mandado un recado a Ciudadanos al augurar que el partido no va a superar la barrera del 5% y se va a quedar fuera de la Asamblea de Madrid. A la pregunta de si él se va a quedar ejerciendo la oposición en la cámara de Vallecas si no gana el 4-M no ha contestado claramente. "Yo salgo a ganar y cualquiera que esté pensando en escenarios perdedores no sabe lo que significa una campaña electoral, pero yo voy a estar donde mis compañeros digan que tengo que estar y soy más útil y no se me caen los anillos por estar donde me toque estar", ha manifestado.