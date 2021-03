Ángel Hernández celebra, emocionado, la aprobación de la ley de la eutanasia en su regreso a 'El intermedio'

Hace dos años, Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de ELA. Su caso abrió un debate sobre la eutanasia. "Espero que en la próxima legislatura se apruebe la ley", afirmaba él mismo, unos meses después, a 20minutos. Su deseo se hizo realidad este jueves: El Congreso aprobó de forma definitiva la ley de eutanasia por amplia mayoría y con el rechazo de PP y Vox.

En abril de 2019, Hernández fue protagonista en La Sexta tras contar su historia en El Intermedio y, por ello, tras la aprobación de esta ley, no dudó en intervenir de nuevo. "Es una persona muy especial para este programa, y ha tenido un papel fundamental en la conquista de este derecho en nuestro país. En un día como hoy, no podíamos dejar de celebrarlo con él", anunció Sandra Sabatés.

"Me he acordado de mi compañera. Me ha puesto casi en el borde de la emoción y del lamento por la situación en la que se encontraba, ya que desgraciadamente no pudo tener esta medida a su debido tiempo. Se fue pensando en lo que me podía ocurrir a mí", avanzó el entrevistado.

"Me he acordado de mi compañera. Me ha puesto casi en el borde de la emoción y del lamento por la situación en la que se encontraba"

Tras sus palabras, El Gran Wyoming valoró que "esta ley es de las mayores victorias que recuerdo de nuestro país". Una afirmación que apoyó Hernández: "Hoy culminaba lo que hemos venido trabajando tanto María José y yo, que nos expusimos a la opinión pública para ver si podíamos conseguir esta ley".